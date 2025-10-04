Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo

Egiptul va găzdui, duminică, negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului din Gaza, scrie The Jerusalem Post.

Negociatorii Hamas ar urma, de asemenea, să sosească la Cairo sâmbătă seară, negocierile urmând să înceapă duminică, potrivit publicației saudite Al Arabiya. Oficialii cred că timpul este limitat pentru a ajunge la un acord, de unde și graba la masa negocierilor.

„Ne îndreptăm spre o săptămână dramatică”, a declarat un înalt oficial israelian.

Israelul este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, a informat sâmbătă presa israeliană. Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi. Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuțiile ar putea începe duminică. Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului.

Surse de securitate din Egipt au declarat că o rundă de negocieri va avea loc duminică în orașul de coastă al-Arish, situat în apropierea Fâșiei Gaza. Oficialii egipteni nu au confirmat discuțiile.

Mai multe mass-media au afirmat că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va călători, de asemenea, în regiune pentru a participa la negocieri.

Potrivit Channel 12, Israelul dorește negocieri scurte și este pregătit să discute pentru moment doar despre eliberarea ostaticilor, amânând alte chestiuni controversate pentru o dată ulterioară.

Sursa foto: Shutterstock