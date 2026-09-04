Armata Poloniei trimite ordine de mobilizare cetățenilor. Sunt vizați inclusiv medici, informaticieni sau specialiști în logistică

Centrele de recrutare militară din Polonia au început să trimită cetățenilor ordine de mobilizare. Aceste documente sunt trimise în primul rând rezerviștilor, însă pot fi eliberate și civililor ale căror competențe profesionale ar putea fi necesare pentru a sprijini operațiunile Armatei Poloneze. E vorba de specialiști din domenii cheie pentru armată, printre care medici, informaticieni sau specialiști în logistică, arată rapoartele din presa internațională.

Potrivit RMF24, ordinul de mobilizare se eliberează chiar și în timp de pace. Este un document informativ care confirmă atribuirea unei destinații de mobilizare unei anumite persoane. În acesta sunt indicate unitatea și locul la care persoana respectivă trebuie să se prezinte imediat, dar numai în cazul declarării mobilizării sau al izbucnirii războiului.

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„Centrele militare de recrutare trimit în acest moment polonezilor ordine de mobilizare“, precizează RMF24. Conform sursei citate, reprezentanții Centrului Militar Central de Recrutare din Polonia asigură, însă, că procedura este una standard și se desfășoară în fiecare an.

Ordinele pot fi trimise și unor civili selectați care, în caz de mobilizare sau de război, ar putea sprijini armata, de exemplu în cadrul unor misiuni legate de energie, transport, comunicații sau administrație.

Armata poloneză trimite ordinele de mobilizare pentru a repartiza din timp o parte dintre persoane către sarcini specifice – astfel încât, într-o situație de criză, să nu fie necesară organizarea acestora de la zero.

Cei care nu se prezintă la unitatea militară, în ciuda primirii unui astfel de document, riscă o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani.