Un muncitor român de 64 de ani a fost găsit mort, în data de 23 august 2026, într-o parcare din Bavaria. Anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi murit în alt loc, iar trupul său ar fi fost transportat cu mașina aproape 100 de kilometri. O femeie în vârstă de 59 de ani este anchetată în acest caz, inclusiv pentru neacordarea de ajutor.

Polițiștii au descoperit trupul bărbatului în dimineața zilei de 23 august, într-o parcare de pe drumul federal B307, în apropierea podului Faller-Klamm și a lacului Sylvensteinsee, în zona localității Lenggries. La momentul acela, nu se cunoștea identitatea victimei. Ulterior, autoritățile au aflat că trupul neînsuflețit aparținea unui cetățean român de 64 de ani care nu locuia în Bavaria.

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Ar fi fost abandonat în parcare, după ce o femeie l-ar fi transportat cu mașina circa 100 de kilometri

La circa două săptămâni distanță, autoritățile au descoperit că bărbatul s-ar fi stins din viață într-un alt loc. Trupul neînsuflețit al său ar fi fost transportat cu autoturismul pe o distanță de circa 100 de kilometri. Autopsia nu a evidențiat urme de violență sau alte indicii că moartea ar fi fost provocată din exterior. Anchetatorii iau în calcul o cauză medicală, însă momentul și circumstanțele exacte ale decesului nu au fost stabilite, arată Știri Diaspora.

Datele indică faptul că bărbatul lucra ca ajutor într-o unitate în districtul Ebersberg. Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi murit în zona Ebersberg, iar trupul său ar fi fost transportat aproape 100 de kilometri până la Sylvensteinsee. În acest caz este vizată o femeie de 59 de ani, despre care presa germană relatează că l-ar fi avut pe român ca angajat. Pe 3 septembrie, polițiștii au făcut percheziții la două locații din districtele Ebersberg și Miesbach, în cadrul anchetei coordonate cu procurorii de la Parchetul München II.

Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele morții și motivul transportării trupului. Femeia de 59 de ani este cercetată în libertate, în principal pentru neacordarea de ajutor. Anchetatorii nu au identificat, până acum, indicii care să arate că ar fi vorba despre un omor.

Anchetatorii încearcă să afle de ce trupul românului a fost transportat aproape 100 de kilometri și când a murit acesta. Până acum, nu există indicii privind o moarte violentă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ