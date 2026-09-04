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Curtea de Apel obligă Romsilva să deschidă drumul prin Pădurea Băneasa. Diana Buzoianu aruncă, din nou, vina pe AUR și PSD

Curtea de Apel obligă Romsilva să deschidă drumul prin Pădurea Băneasa. Diana Buzoianu aruncă, din nou, vina pe AUR și PSD
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Curtea de Apel București a decis ca Romsilva să deschidă drumul auto prin Pădurea Băneasa până la soluționarea pe fond a procesului. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat decizia și susține că instanța a dispus deschiderea unui drum despre care ministerul afirmă că nu avea statut de drum forestier.

Decizia vine în contextul disputei privind accesul auto dintre zona Greenfield și Aleea Privighetorilor. Subiectul a generat controverse între locuitorii cartierului, organizațiile de mediu și autorități. Din nou, Diana Buzoianu acuză că responasbili pentru decizia Romsilva ar fi partidele AUR și PSD.

„Aceasta e justiția pe care AUR și PSD tocmai au votat-o acum câteva zile că nu trebuie reformată. Oare câți români cred că asta e normalitatea?”, a scris într-o postare pe Facebook ministra demisă a Mediului.

Diana Buzoianu critică decizia instanței

Ministra Mediului a anunțat decizia Curții de Apel București și a transmis că Romsilva trebuie să permită accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa până când instanța va analiza cauza pe fond. Diana Buzoianu susține că Ministerul Mediului a constatat că drumul respectiv nu era un drum forestier. În opinia ministrului, hotărârea ridică probleme cu privire la modul în care este protejată Pădurea Băneasa.

Disputa privind accesul către cartierul Greenfield

Problema accesului auto prin Pădurea Băneasa durează de mai mult timp. Locuitorii din cartierul Greenfield reclamă lipsa unor căi de acces suficiente și susțin necesitatea unei soluții rapide. Federația Greenfield Băneasa a încheiat anterior un contract cu Direcția Silvică Ilfov, parte a Romsilva, pentru acces auto pe un drum forestier din zona pădurii.

Contractul a avut o valoare de aproximativ 120.000 de euro, iar lucrările de amenajare au costat circa 58.000 de euro. Drumul a fost pietruit și a primit indicatoare, însă accesul auto nu a fost deschis.

Organizațiile de mediu se opun traficului auto

Mai multe organizații de mediu și grupuri civice au cerut autorităților să nu permită traficul auto prin Pădurea Băneasa. Acestea susțin că deschiderea drumurilor pentru circulația mașinilor poate afecta ecosistemul și biodiversitatea. ONG-urile au cerut și anularea contractului dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva.

Pe de altă parte, reprezentanții comunității Greenfield susțin că zona are nevoie de acces rutier sigur și de o administrare mai eficientă a pădurii.

Pădurea Băneasa, în centrul unei dispute mai ample

Pădurea Băneasa se află de mai mult timp în centrul unei dispute privind regimul de protecție, administrarea terenurilor și accesul rutier. Autoritățile au discutat inclusiv despre transferul unor suprafețe din administrarea Romsilva către Primăria Capitalei și despre includerea pădurii într-un regim mai strict de protecție.

Decizia Curții de Apel București permite deschiderea drumului până la judecarea cauzei pe fond. Litigiul privind accesul auto și statutul drumului urmează să fie analizat în continuare de instanță.

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