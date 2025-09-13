Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a șocat mai întâi publicul de la Universitatea Utah Valley, unde Kirk a fost împușcat în pe 10 septembrie, și apoi întreaga țară, în timp ce imaginile cu uciderea sa s-au răspândit rapid.

Pentru mulți americani, moartea influencerului conservator a cristalizat o teamă din ce în ce mai mare: Statele Unite se confruntă cu din ce în ce mai multă violență politică.

Violența politică nu este fără precedent în Statele Unite.

De fapt, țara are „o istorie lungă și întunecată” de violență care „a lovit cel mai înalt nivel al politicii americane”, cum arată Kevin Boyle, istoric la Universitatea Northwestern.

Se pare că primul caz de asasinare a unui politician american ar fi avut loc în 1815.

De atunci, mai mulți politicieni americani au fost asasinați în timp ce erau aleși sau numiți în funcții publice sau candidau. Dintre aceștia, patru au fost președinți al Statelor Unite, primul fiind Abraham Lincoln în 1865 și cel mai recent fiind John F. Kennedy în 1963.

Ronald Reagan a fost singurul președinte în exercițiu care a fost rănit într-o tentativă de asasinat, în 1981.

Theodore Roosevelt (în 1912) și Donald Trump (în 2024) au fost răniți într-o tentativă de asasinat, ambii în timpul campaniei pentru realegerea în funcția de președinte.

Primul asasinat: 1815

Medic, funcționar și istoric din Charleston, David Ramsay a servit în legislativul din Carolina de Sud, în timpul Revoluției Americane, până când a fost capturat de britanici.

Pe vremea sa, Ramsay era mai cunoscut ca istoric și autor decât ca politician. A fost unul dintre primii istorici importanți ai Revoluției Americane, care a scris cu cunoștințe dobândite prin implicarea personală în evenimentele Revoluției Americane.

După pensionare, Ramsay a fost numit de o instanță să îl examineze pe un oarecare William Linnen, un croitor procesoman, după ce Linnen a încercat să-și ucidă avocatul.

Ramsay a raportat instanței că Linnen era „nebun” și că ar fi „periculos să fie lăsat în libertate”.

După ce se părea că și-a recăpătat sănătatea mintală, Linnen a fost eliberat; deși l-a amenințat pe Ramsay, acesta din urmă nu a luat amenințarea în serios.

Pe 6 mai 1815, Linnen a trecut pe lângă Ramsay ținând un pistol ascuns sub o batistă. Apoi s-a întors și l-a împușcat pe Ramsay de trei ori în spate.

Ramsay a fost dus acasă, unde a insistat că Linnen nu avea discernământ și nu ar trebui să fie considerat vinovat. A murit două zile mai târziu.

Abraham Lincoln, 1865

> Cunoscut pentru: Președinte al Statelor Unite ale Americii

> Ucis de: John Wilkes Booth

> Locația asasinatului: Washington, D.C.

În momentul asasinării lui Abraham Lincoln, Războiul Civil se apropia de sfârșit, iar sclavii fuseseră eliberați. Cu toate acestea, pentru asasinul său, John Wilkes Booth, Lincoln îl reprezenta pe omul care a învins iubitul său Sud.

Nimeni nu știe cum s-ar fi descurcat națiunea dacă Lincoln ar fi rămas președinte după război și Reconstrucție. Cu toate acestea, mulți cred că, având în vedere influența sa, ar fi ajutat la vindecarea rănilor și la reunificare unei țări distruse.

James Garfield, 1881

> Cunoscut pentru: Președinte al Statelor Unite ale Americii

> Ucis de: Charles J. Guiteau

> Locația asasinatului: Washington, D.C.

Moștenirea lui James Garfield este că a fost al doilea președinte asasinat din istoria SUA. Mandatul său a durat doar din martie până în septembrie 1881.

Garfield nu a murit imediat după ce a fost împușcat pe 2 iulie 1881 de Charles Guiteau, un avocat nebun, care era furios că i se refuzase o numire politică de diplomat în Europa.

Moartea lui Garfield a venit după 79 de zile, pe 19 septembrie 1881, când a murit din cauza unei infecții provocate de instrumentele nesterilizate ale medicilor.

Scurtul mandat prezidențial al lui Garfield și asasinarea sa au umbrit serviciul său militar pentru Nord în timpul Războiului Civil și anii petrecuți în Congres pentru a-l susține pe președintele Lincoln.

William McKinley, 1901

> Cunoscut pentru: Președinte al Statelor Unite ale Americii

> Ucis de: Leon Czolgosz

> Locația asasinatului: Buffalo, New York

La fel ca Lincoln, președintele William McKinley a fost asasinat după ce cariera sa înregistrase mai multe triumfuri.

Administrația sa fusese victorioasă în războiul hispano-american și el tocmai câștigase realegerea.

Cu toate acestea, la scurt timp după a doua sa învestire, a fost împușcat de un autointitulat anarhist, Leon Czolgosz, în Buffalo.

Moartea lui McKinley din cauza rănilor a deschis calea pentru ca vicepreședintele său să-i ia locul, unul care are o moștenire mai durabilă în istoria națiunii – Theodore Roosevelt.

Anton Cermak, 1933

> Cunoscut pentru: Primar al orașului Chicago

> Ucis de: Giuseppe Zangara

> Locația asasinatului: Miami, Florida

Născut în Kladno, Cehoslovacia, Anton Cermak a ajuns la putere ca primar al orașului Chicago și lider al Partidului Democrat.

În timpul unei călătorii la Miami pentru a se întâlni cu președintele ales Franklin D. Roosevelt, cei doi bărbați au fost atacați de un imigrant italian, Giuseppe Zangara, care nutrea ură față de politicieni și guvern.

Zangara l-a vizat pe Roosevelt, dar l-a lovit pe primarul din Chicago.

Mai mult decât o notă de subsol în istorie, asasinarea lui Cermak ridică întrebarea: dacă Zangara și-ar fi atins ținta, cum s-ar fi descurcat națiunea fără FDR, care a condus țara în timpul Marii Depresiuni și al celui de-al Doilea Război Mondial?

John F. Kennedy, 1963

> Cunoscut pentru: Președinte al Statelor Unite ale Americii

> Ucis de: Lee Harvey Oswald

> Locația asasinatului: Dallas, Texas

Scurta președinție a lui John F. Kennedy s-a încheiat brusc când glonțul unui lunetist l-a ucis în timp ce președintele călătorea în cortegiul de mașini oficiale la Dallas.

După moartea sa, Kennedy a devenit o figură venerată în istoria americană și în mintea publicului.

Astăzi, moștenirea sa este mai complicată.

El este lăudat pentru sprijinul său (ezitant) pentru drepturile civile și angajamentul față de programul spațial care a adus în cele din urmă oameni pe Lună.

Pe de altă parte, el a inițiat implicarea SUA în Vietnam, ceea ce a dus la escaladarea acelui război care a divizat națiunea.

Lee Harvey Oswald, 1963

> Cunoscut pentru: Asasinarea lui John F. Kennedy

> Ucis de: Jack Ruby

> Locația asasinatului: Dallas, Texas

Uciderea asasinului președintelui John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, de către Jack Ruby într-o secție de poliție din Dallas, a lansat o mie de teorii ale conspirației.

Deși raportul Comisiei Warren a respins orice conspirație, multe teorii au persistat.

Odată cu moartea lui Oswald, a murit și orice speranță de a-i cunoaște motivele – sau dacă a avut complici – pentru șocantul asasinat al lui JFK.

Martin Luther King Jr., 1968

> Cunoscut pentru: Lider al mișcărilor pentru drepturi civile

> Ucis de: James Earl Ray

> Locația asasinatului: Memphis, Tennessee

Martin Luther King Jr. este astăzi recunoscut ca cel mai important lider al mișcării americane pentru drepturile civile, iar națiunea sărbătorește o zi în onoarea sa.

Deși a predicat non-violența de-a lungul carierei sale de activist, asasinarea sa de către James Earl Ray la un motel din Memphis a declanșat revolte și tulburări civile în orașe din întreaga țară.

Moartea lui King este unul dintre motivele pentru care 1968 este adesea considerat unul dintre cei mai turbulenți ani din istoria SUA.

Națiunea continuă să se lupte cu problemele nedreptății sociale pe care King a încercat să le aducă în prim-plan.

Malcolm X, 1965

> Cunoscut pentru: activist pentru drepturile afro-americanilor

> Ucis de: Trei membri ai Națiunii Islamului

> Locația asasinatului: New York City, New York

Deși contemporan cu Martin Luther King Jr., Malcolm X a profesat idei radical diferite despre modul în care afro-americanii ar putea obține dreptate rasială.

În timp ce King a susținut nonviolența, Malcolm X a susținut că afro-americanii trebuie să ajungă la egalitate „prin orice mijloace necesare”, inclusiv violența.

Se pare că o ruptură în cadrul organizației religioase Națiunea Islamului ar fi determinat mai mulți membri ai acelui grup să-l asasineze.

Înainte de asasinarea sa, însă, perspectiva lui Malcolm X evoluase spre o viziune mai plină de speranță și mai pașnică pentru schimbarea societății.

Robert F. Kennedy, 1968

> Cunoscut pentru: senator american, candidat la președinție

> Ucis de: Sirhan Sirhan

> Locația asasinatului: Los Angeles, California

În timp ce națiunea încă era zguduită după asasinarea lui Martin Luther King, cursa prezidențială a lui Robert F. Kennedy s-a încheiat în mod șocant când Sirhan Sirhan l-a împușcat pe senatorul din New York într-un hotel din Los Angeles, după ce acesta a câștigat alegerile prezidențiale din California. Motivul: politicile pro-Israel ale lui RFK.

Moartea lui Kennedy a deschis calea pentru ca Hubert Humphrey să câștige nominalizarea Partidului Democrat în acel an.

Candidatul Partidului Republican, Richard Nixon, l-a învins pe Humphrey în alegerile prezidențiale, pregătind terenul pentru scandalul Watergate care încă răsună în politica americană de astăzi.

