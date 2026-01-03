Prima pagină » Știri externe » Ascensiunea politică a lui Maduro. Președintele Manivelă și Apostol al lui Hugo Chávez

Ascensiunea politică a lui Maduro. Președintele Manivelă și Apostol al lui Hugo Chávez

03 ian. 2026, 14:08, Știri externe
Ascensiunea politică a lui Maduro. Președintele Manivelă și Apostol al lui Hugo Chávez

Deja fostul președinte Maduro, înlăturat de la putere de SUA, pe temei de neligimitate, a lucrat ca șofer de autobuz pentru compania publică de transport din Caracas, înainte de a prelua cea mai mare demnitate a Republicii. Mai târziu, acesta s-a remarcat ca lider al sindicatului lucrătorilor din transporturi în anii 1990, poziție care i-a servit drept trambulină în lumea politică. Perceput ca om din popor pentru popor Maduro este portretul clasic al dictatorului oportunist-revoluționar sud-american.

Maduro a fost un susținător loial al lui Hugo Chávez încă din anul 1992, odată cu tentativa eșuată de lovitură de stat a acestuia. La acel moment, Maduro și viitoarea sa soție, avocata Cilia Flores, au militat activ pentru eliberarea lui Chávez din închisoare, lucru care s-a întâmplat abia în anul 1994.

Părintele a celei de A Cincea Republică

Nu doar că a facilitate eliberarea lui Chávez din închisoare, dar a fost și unul dintre fondatorii mișcării A Cincea Republică, partidul care l-a adus pe Chávez la putere în 1998. De atunci, pe parcursul a celor 14 ani de mandat ai lui Chávez, Maduro a ocupat funcții cheie în Venezuela, precum președinte al Adunării Naționale sau Ministru de Externe, fiind considerat un executant fidel care nu a încercat niciodată să-l eclipseze pe liderul său.

Fidel până la moartea stăpânului, numit cu limbă de moarte

În ultimii ani de viață ai lui Chávez, pe când acesta se lupta cu cancerul, Maduro a fost unul dintre puținii apropiați care l-au însoțit constant la tratamentele din Cuba, lucru care a întărit legătura dintre președintele bolnav și Maduro. Într-un discurs televizat istoric, înainte de ultima sa intervenție chirurgicală, Chávez l-a numit oficial pe Maduro drept succesorul său și le-a cerut venezuelenilor să îl voteze pe pe acesta dacă el nu s-ar mai întoarce la putere.

Apostolul lui Chavez

După moartea lui Chávez în martie 2013, Maduro și-a construit întreaga imagine politică în jurul legăturii cu mentorul său, unde s-a autointitulat deseori „apostolul” sau „fiul” lui Chávez pentru a-și legitima guvernarea în fața crizei economice.

După decesul fostului șef al statului, Maduro a câștigat alegerile prezidențiale din aprilie 2013 la o diferență mică, de doar 50,6% din voturi. Guvernarea sa a fost marcată de crize economice severe, proteste masive și acuzații de fraudă electorală la scrutinele ulterioare din 2018 și 2024.

Pe 10 ianuarie 2025, Nicolás Maduro a depus jurământul pentru un al treilea mandat prezidențial, în ciuda faptului că numeroase state și organizații internaționale nu îi recunosc legitimitatea democratică după alegerile controversate din 2024.

Recomandarea autorului: Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

🚨 Statele Unite l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Rubio: Va fi judecat în SUA și nu vor mai fi alte atacuri

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
14:58
Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
EXTERNE Americanii, sfătuiți să își scrie testamentul înainte de călători în Rusia
14:55
Americanii, sfătuiți să își scrie testamentul înainte de călători în Rusia
FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EXTERNE Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump. Vedeta de la Hollywood reacționează la criticile președintelui SUA
14:26
Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump. Vedeta de la Hollywood reacționează la criticile președintelui SUA
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
ULTIMA ORĂ Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
14:57
Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
FLASH NEWS În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
14:42
În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
VIDEO Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”
13:39
Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”

Cele mai noi