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Lia Olguța Vasilescu anunță că toți craiovenii au de azi apă de izvor la robinet

Ruxandra Radulescu
Lia Olguța Vasilescu anunță că toți craiovenii au de azi apă de izvor la robinet
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Edilul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis sâmbătă 7 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că a finalizat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România, aducțiunea Isvarna, care permite alimentarea orașului cu apă de izvor. Proiectul s-a desfășurat pe durata a 14 ani, iar valoarea sa se ridică la 500 de milioane de euro.

„De astăzi, craiovenii au la robinet apă de izvor de munte!” a anunțat Olguța Vasilescu pe Facebook.

„Am hotărât să ne achităm de această obligație nescrisă”

Încă din primul an la cârma orașului Craiova, Olguța Vasilescu, a început demersul pentru construirea aducțiunii Isvarna, pentru care a beneficiat și de ajutorul fostului director al Companiei de apă Oltenia, Constantin Mitriță.

„În primul an de mandat, împreună cu Constantin Mitriță, directorul de atunci al Companiei de Apă Oltenia, am hotărât să ne achităm de această obligație nescrisă și am construit una la intrarea dinspre Ișalnița, cu apă de Isvarna și alta în Făcăi, cu apă de Gioroc.”, a precizat aceasta.

„Am avut o discuție că e o lucrare imposibilă”

În 2012, Olguța Vasilescu a avut primele discuții în vederea a ceea ce privește strategia de implementare a proiectului și dincolo de provocările pe care le implica.

„În 2013, Constantin Mitriță m-a întrebat dacă vreau să rămân în istoria orașului ca unul dintre conducătorii care au construit două fântâni, ca toți ceilalți sau vreau să realizez un lucru pe care l-au promis toți primarii din 1960 încoace și anume aducțiunea Isvarna care înseamnă alimentarea întregului oraș cu cea mai pură apă de izvor de munte.

Am avut o discuție de câteva ore despre ce ar presupune asta și concluzia zilei a fost că e o nebunie, că e o lucrare imposibilă, că nu există finanțare, că asta ar însemna un proiect regional, cu mii de exproprieri, cu multe avize, cu multe hotărâri de consilii județene din Gorj și Dolj sau de consilii locale din 16 localități, cu construirea unei conducte speciale de dimensiuni la care nu se mai fabrică nicăieri în Europa și trebuie comandă specială, un proiect care, din comunism până acum, nu și l-a mai asumat nimeni.”, a mai adăugat Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu a precizat că a fost nevoită să depășească atât aspectele care țin de birocrație și finanțare cât și cele care țin de igineria proiectului în sine.

„A doua zi, discuția am reluat-o cu următoarele frază: Hai, să ne apucăm de treabă! Finanțare? Găsim noi! Birocrație? O dovedim noi! Construcție imposibilă? Dacă la Viena au reușit să aducă apă din Alpi de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”, a mai adăugat Olguța Vasilescu.

„Și așa a început proiectul despre care nimeni nu credea că se va putea finaliza.

Ca să înțelegeți dimensiunea acestuia aș vrea să vă dau câteva date:

– 13 ani de implementare a proiectului dintre care 4 ani proiectare, 4 ani construcție si restul obținere de avize, acorduri, hotărâri de consilii, 7000 de exproprieri, depășirea blocajelor cauzate de avizele de mediu pentru asigurarea climatului de supraviețuire pentru broscuțele din pârâul Orlea, problemele din pandemie cu creșterea prețurilor la materiale etc. Aici vreau să remarc faptul că și în comunism construcția firului 1 Isvarna a durat 7 ani. La noi, cei 6 ani în plus au fost mâncați de birocrație”, a explicat primarul Craiovei.

„Conductă de mari dimensiuni care s-a fabricat special pentru această aducțiune în 4 țări consecutiv”

„Peste 500 milioane euro valoarea totală a proiectului, care includea și canalizarea;conductă de mari dimensiuni care s-a fabricat special pentru această aducțiune în 4 țări consecutiv: Spania, Germania, Polonia și Turcia;

123 de km de conductă cu numeroase provocări inginerești cum ar fi subtraversarea barajului de la Vârț, la peste 15 metri adâncime”, a declarat Olguța Vasilescu.

Aceasta a mai adăugat că pentru finalizarea aducțiunii Isvarna a avut parte de susținerea preșdinților de consiliilor județene din Dolj și Gorj, dar și a foștilor miniștri Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.

„Și nu am fi reușit să realizăm acest proiect fără sprijinul președinților de consilii județene din Dolj și Gorj, primarilor de localități de pe traseul conductei și consilierilor locali (care au făcut exproprieri, zeci de hotărâri de consiliu, cadastre), miniștrilor care au semnat contractul (Eugen Teodorovici pentru finanțare și Rovana Plumb care și-a asumat să semneze ca 25 la sută din alocarea pentru toată România să fie destinată acestui contract, în ciuda criticilor), funcționarilor din ministerele avizatoare și din instituțiile deconcentrate, din consiliile locale sau județene , de la Compania de apă, constructorilor, parlamentarilor care au trebuit să modifice legislația și nu în ultimul rând jurnaliștilor, care nu au atacat proiectul, nu au spus că va rămâne într-un sertar și care ne-au încurajat să continuăm!”, a spus Olguața Vasilescu.

„Fără accesul la fondurile europene acest vis al Craiovei ar fi fost imposibil de realizat”

„Fără accesul la fondurile europene acest vis al Craiovei ar fi fost imposibil de realizat și se cuvine să apreciem și parteneriatul cu Comisia Europeană care a permis Craiovei să beneficieze de această conductă!

Viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile! Craiova nu mai are însă această problemă, cel puțin în următorii o sută de ani, cât este garantat Firul Isvarna 2! Craiovenii vor bea, începând de astăzi, cea mai pură apă de izvor de munte!”, a conchis aceasta.

FOTO: Olguța Vasilescu Facebook

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