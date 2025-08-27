Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite după ce un individ a deschis focul într-o școală din orașul american Minneapolis, anunță surse din cadrul serviciilor de intervenție.

Atacul armat a avut loc într-o școală catolică situată în zona Bryant din Minneapolis, Minnesota. Un individ a deschis focul în unitatea de învățământ și în biserica acesteia. Bilanțul preliminar al atacului este de cel puțin doi morți și 20 de răniți, au declarat surse din cadrul Poliției, citat de postul NBC News.

”Doi copii au fost uciși, iar alți doi sunt în stare critică. Alte 17 persoane au fost rănite”, a declarat șeful Poliției din Minneapolis, Brian O’Hara.

Autorul atacului s-a sinucis. La fața locului s-au deplasat numeroase ambulanțe și echipaje de poliție.

”Biroul Federal de Investigații este la curent cu incidentul armat din Minneapolis și a trimis agenți la fața locului”, a declarat directorul adjunct al instituției, Dan Bongino.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a anunțat măsuri imediate pentru securizarea zonei.

”Autoritățile locale și federale sunt la fața locului. Mă rog pentru copiii și pentru profesorii vizați de acest act de violență îngrozitor”, a comentat Tim Walz. ”Am fost informat despre tragicul incident armat din Minneapolis, Minnesota. FBI a intervenit rapid și se află la fața locului. Casa Albă va continua să monitorizeze această situație teribilă!”, a declarat, la rândul său, președintele SUA, Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

