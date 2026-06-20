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Atac cu drone asupra unei nave comerciale sub pavilion panamez în Marea Neagră: un marinar a fost ucis și alți doi au fost răniți

Ionuț Stan
Atac cu drone asupra unei nave comerciale sub pavilion panamez în Marea Neagră: un marinar a fost ucis și alți doi au fost răniți
Foto: Facebook - Imagine cu rol ilustrativ
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O navă comercială sub pavilion panamez a fost atacată cu o dronă în Marea Neagră. Un membru al echipajului și-a pierdut viața, iar alți doi marinari au fost răniți.

Un nou incident grav a avut loc în Marea Neagră, unde o navă comercială care naviga sub pavilion panamez a fost lovită de o dronă. Atacul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului și rănirea altor doi marinari, potrivit informațiilor transmise vineri de Autoritatea Maritimă din Panama, citată de Reuters.

Conform autorităților panameze, incidentul s-a produs joi, în una dintre cele mai tensionate zone maritime din lume, afectată de conflictul din regiune și de amenințările permanente la adresa traficului comercial.

Unul dintre marinarii răniți se află în stare gravă, în timp ce cealaltă persoană rănită primește îngrijiri medicale. În ciuda atacului, nava și-a putut continua călătoria, fără a fi raportate avarii care să îi pună în pericol navigația.

Autoritățile din Panama au deschis o anchetă

Autoritatea Maritimă din Panama a anunțat că a activat procedurile de urgență pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și pentru a obține informații oficiale despre incident.

„A activat protocoalele relevante pentru a colecta informaţii oficiale despre incident şi menţine comunicarea cu părţile implicate”, au transmis reprezentanții AMP.

Până în prezent, autoritățile nu au precizat cine se află în spatele atacului și nici din ce direcție a fost lansată drona care a lovit nava.

În urma incidentului, Autoritatea Maritimă din Panama a recomandat tuturor operatorilor maritimi să evite, pe cât posibil, navigația în apele ucrainene și rusești din Marea Neagră și Marea Azov. Avertismentul vine pe fondul creșterii numărului de incidente care implică drone, rachete și alte mijloace de atac utilizate în apropierea rutelor comerciale maritime.

Panama deține cel mai mare registru naval din lume, aproximativ 16% din flota comercială globală navigând sub pavilionul statului central-american. Din acest motiv, orice incident care implică nave înregistrate în Panama atrage atenția comunității maritime internaționale și ridică semne de întrebare privind siguranța transportului comercial în regiune.

Ancheta privind circumstanțele atacului este în plină desfășurare.

Comentarii 1

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