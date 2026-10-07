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Atac cu drone marine ucrainene în Marea Neagră: un petrolier cu 23 de oameni la bord a fost lovit și a fost cuprins de flăcări lângă Soci

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Un petrolier sub pavilion liberian a fost lovit în largul orașului rus Soci, provocând un incendiu uriaș în Marea Neagră. Cei 23 de membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce autoritățile ruse afirmă că nava a fost atacată cu drone navale ucrainene.

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară pe un petrolier aflat în largul coastelor sudice ale Rusiei, după un atac cu drone marine ucrainene. Flăcările și coloana uriașă de fum negru au putut fi observate din Soci, una dintre cele mai cunoscute stațiuni rusești de la Marea Neagră, relatează NDTV.

Ministerul rus al Transporturilor susține că petrolierul, care naviga sub pavilion liberian, a fost lovit de „drone navale”. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu atât de violent încât echipele de intervenție nu au putut acționa imediat pentru stingerea flăcărilor.

„Petrolul brut arde în aer liber în apele Mării Negre”, a transmis Ministerul rus al Transporturilor.

Din fericire, toți cei 23 de membri ai echipajului, cetățeni indieni, au fost însă salvați.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind flăcări puternice pe mare și o coloană densă de fum care se ridică în apropierea orașului Soci, cu aproape 500.000 de locuitori.

Sursa video – X/@HormuzLetter

Războiul se extinde tot mai mult asupra navigației din Marea Neagră

Incidentul are loc într-o perioadă în care atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii maritime din Marea Neagră s-au intensificat.

De la începutul războiului, în 2022, Rusia și Ucraina au desfășurat atacuri care au afectat navigația în regiune. În ultimele zile, nave cargo care transportau cereale și alte mărfuri ucrainene au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Ucraina susține că atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse reprezintă un răspuns la bombardamentele Moscovei asupra orașelor și localităților ucrainene.

În ultimele săptămâni, ambele părți și-au intensificat operațiunile. Rusia a atacat poduri importante din Kiev și a lansat inclusiv raiduri cu drone în timpul zilei asupra capitalei ucrainene, perturbând activitatea orașului.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere au provocat deja poluare

Țintele din sectorul petrolier au devenit o componentă importantă a atacurilor ucrainene asupra teritoriului Rusiei, Kievul urmărind să afecteze infrastructura care contribuie la finanțarea și susținerea efortului militar rus.

Consecințele nu sunt însă exclusiv militare sau economice.

Atacurile precedente asupra instalațiilor petroliere din sudul Rusiei au provocat scurgeri de produse petroliere și au dus la închiderea unor plaje. În anumite zone au fost raportate inclusiv precipitații contaminate, descrise drept „ploi negre”, pe fondul fumului dens rezultat în urma incendiilor.

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