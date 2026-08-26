Administrația Trump intenționează să includă gruparea britanică Palestine Action pe lista organizațiilor teroriste globale, alături de Hamas, Al-Qaida și Statul Islamic. Măsura ar putea duce la înghețarea activelor grupării în SUA și la interdicții de călătorie pentru susținătorii acesteia.

Palestine Action ar putea fi inclusă pe lista organizațiilor teroriste

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să desemneze Palestine Action, o grupare de protest cu sediul în Marea Britanie, drept organizație teroristă globală, potrivit unor informații publicate de The Telegraph.

Dacă măsura va fi pusă în aplicare, Palestine Action va fi inclusă pe aceeași listă cu organizații precum Hamas, Al-Qaida și Statul Islamic. Desemnarea ar atrage sancțiuni financiare și restricții de călătorie în Statele Unite pentru membrii și susținătorii grupării.

Este primul caz cunoscut în care un grup britanic de activiști de stânga ar urma să fie vizat de sancțiunile americane de combatere a terorismului pentru sprijinirea unor acte considerate teroriste.

Active înghețate și restricții financiare

În cazul desemnării, activele Palestine Action aflate în Statele Unite, inclusiv conturi bancare și proprietăți, ar urma să fie înghețate. Cetățenilor americani li s-ar interzice, de asemenea, să efectueze tranzacții sau să furnizeze fonduri, bunuri ori servicii organizației.

Prin aceste măsuri, gruparea ar fi practic izolată de sistemul financiar internațional.

Potrivit The Telegraph, cetățenii britanici care continuă să finanțeze organizația sau să participe la protestele acesteia ar putea fi, la rândul lor, vizați de sancțiuni și restricții privind obținerea vizelor pentru SUA. În anumite situații, sancțiunile le-ar putea afecta și accesul la servicii financiare, inclusiv deschiderea unui cont bancar sau obținerea unui credit ipotecar.

Richard Barnard și Huda Ammori, cei doi cofondatori ai Palestine Action, înființată în 2020 în Marea Britanie, ar urma să primească interdicție permanentă de intrare în Statele Unite.

Palestine Action respinge acuzațiile

Huda Ammori a respins acuzațiile administrației americane. Ea a susținut că acțiunile Palestine Action urmăresc să împiedice activitatea industriei israeliene de armament și a acuzat guvernul american că sprijină operațiunile militare ale Israelului în Gaza.

Declarația sa a fost făcută după apariția informațiilor privind intenția administrației Trump de a desemna gruparea drept organizație teroristă.

Casa Albă și Departamentul de Stat american nu au oferit imediat un punct de vedere cu privire la informațiile publicate.

Marea Britanie a declarat deja Palestine Action organizație teroristă

Decizia Washingtonului vine după ce guvernul britanic a interzis Palestine Action, desemnând-o drept organizație teroristă în urma unui incident produs la baza militară RAF Brize Norton, în iunie 2025.

Activiștii au pătruns în baza aeriană și au avariat aeronave militare.

Un oficial american, citat sub protecția anonimatului de The Telegraph, a declarat că Palestine Action ar fi sprijinit „numeroase acte de terorism” începând din iulie 2020. Potrivit oficialului, unele dintre aceste acțiuni ar fi provocat rănirea unor membri ai forțelor de ordine britanice.

Oficialul a mai susținut că organizația și-a promovat acțiunile pe rețelele sociale și a încurajat folosirea unor tactici similare în alte țări, inclusiv în Statele Unite și la frontiera americano-mexicană.

Acțiuni împotriva unor companii israeliene

Palestine Action desfășoară din 2020 campanii de ocupare, vandalizare și deteriorare a unor clădiri și sedii de companii din Marea Britanie despre care susține că au legături cu Israelul.

În august 2024, mai mult de o duzină de activiști au pătruns cu forța într-o unitate a companiei israeliene de armament Elbit Systems, în apropiere de Bristol. Potrivit poliției, protestatarii au folosit un vehicul de penitenciar pentru a intra în incintă și au atacat polițiști cu baroase.

În noiembrie 2024, protestatarii au furat două busturi reprezentându-l pe primul președinte al Israelului de la Universitatea din Manchester. În aceeași perioadă, mai multe clădiri ale universității, un centru de cercetare și sediul unei organizații caritabile evreiești au fost vandalizate cu vopsea roșie.

Acțiunile au fost organizate în contextul marcării a 107 ani de la Declarația Balfour.

O filială din SUA a fost transformată într-o altă organizație

Filiala americană a Palestine Action, Palestine Action US, a fost înființată cu obiective similare, vizând companii și contractori din domeniul apărării despre care gruparea susținea că au legături cu Israelul.

Organizația și-a schimbat ulterior numele în Unity of Fields, în 2024. Potrivit autorităților americane, aceasta a trecut de la protestele împotriva industriei de armament la ceea ce au descris drept o „platformă de propagandă militantă” îndreptată împotriva guvernului SUA și a aliaților acestuia.

În 2025, The Telegraph a relatat că gruparea ar fi contribuit la alimentarea unor proteste violente din Los Angeles. Organizația ar fi celebrat atacuri asupra poliției și ar fi încurajat o „intifada” ca reacție la reținerea unor migranți aflați ilegal în Statele Unite.

Marco Rubio a cerut o anchetă privind terorismul intern

Secretarul de stat american Marco Rubio, pe atunci senator, a cerut anterior Departamentului Justiției să deschidă o anchetă privind presupusele activități teroriste interne ale grupării pe care a descris-o drept „anti-sionistă”.

În iulie, Rubio a cerut o cooperare internațională mai amplă împotriva terorismului de extremă stângă, afirmând că această amenințare este subestimată.

Potrivit informațiilor citate de The Telegraph, mai mult de 66 de țări au fost implicate în discuții privind această problemă.

Interdicția din Marea Britanie este contestată în instanță

În iulie, Curtea de Apel din Marea Britanie a menținut decizia Ministerului de Interne de a desemna Palestine Action drept organizație teroristă. Cinci judecători au stabilit că gruparea nu este un „grup obișnuit de protest”, respingând astfel contestația formulată împotriva deciziei guvernului.

Ulterior, trei judecători ai Curții Supreme i-au acordat lui Huda Ammori dreptul de a contesta interdicția.

Ammori susține că Yvette Cooper, ministrul britanic de Interne la momentul deciziei, și-ar fi aplicat în mod greșit propria politică atunci când a decis interzicerea grupării.

Audierea cauzei este programată în perioada 1 octombrie – 21 decembrie.