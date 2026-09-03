Traficul cu bacul între România și Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluat și se desfășoară în prezent fără restricții pentru toate categoriile de autovehicule.

Anunțul a fost făcut joi de Garda de Coastă, după ce traversarea Dunării fusese suspendată în urma atacurilor rusești cu drone asupra punctului de trecere din Ucraina.

Reluarea traficului a început miercuri, 2 septembrie, în jurul orei 19:00, inițial în mod etapizat. Potrivit autorităților române, în prezent circulația transfrontalieră se desfășoară în condiții normale.

Garda de Coastă a transmis că traficul cu bacul peste Dunăre, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluat începând din seara zilei de 2 septembrie.

”Garda de Coastă informează participanții la traficul transfrontalier că, începând cu data de 02.09.2026, ora 19.00, traficul cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluat etapizat desfășurându-se în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka se desfășoară fără restricții de circulație”, a transmis instituția.

Traficul fusese oprit după un atac cu drone Shahed

Traversarea cu bacul a fost întreruptă pe 1 septembrie, după ce punctul de trecere din Orlivka, aflat pe teritoriul Ucrainei, a fost atacat de forțele ruse. Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, atacul a fost efectuat cu drone de tip Shahed și a vizat punctul internațional de control al feribotului situat la granița cu România.

”Din cauza unui atac inamic, punctul de control din Orlivka este închis temporar. În timpul nopții, Rusia a atacat punctul de control internațional al feribotului din Orlivka, situat la granița cu România, cu drone de atac de tip Shahed. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de intervenție”, a transmis, la momentul respectiv, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Pe perioada suspendării traversării cu bacul, traficul transfrontalier a fost redirecționat către alte puncte de trecere a frontierei.