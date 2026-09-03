Sorin Grindeanu acuză USR că îşi trădează ţara pentru a-l apăra pe Dominic Fritz

Peşedintele PSD, Sorin Grindeanu, atenționează Uniunea Salvați România că îşi trădează ţara pentru a face scut în jurul unui condamnat. Liderul social-democrat face referire la primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care şi-a pierdut mandatul în urma unei decizii definitive a instanţei privind conflictul de interese. Grindeanu susţine că grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE, din Parlamentul European, o rezoluţie care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. „O rezoluţie care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea raţiunii nu ar fi primat până la final”, a precizat liderul PSD.

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„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce.

Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final.

Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței”

Liderul PSD atrage atenţia că, atunci când investiţiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, o astfel de rezoluţie ar fi afectat credibilitatea României în faţa partenerilor externi, iar useriştii nu au nicio limită şi au vrut să folosească ţara ca armă în propriul război politic.

„Când investițiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, ce semnal ar fi dat o astfel de rezoluție despre țara noastră?!

Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi.

Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței. USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele”, mai spune liderul PSD.

Grindeanu: PSD se va bate cu acești trădători peste tot

Mesajul final al lui Grindeanu este că PSD se va bate cu USR pe care o învinovățește pentru situația economică a României.