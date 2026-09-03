Nicușor Dan, după discuțiile cu președintele Consiliului European despre viitorul buget UE: ”Ne dorim sume consistente pentru coeziune și agricultură”

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au început cu o întrevedere tete-a-tete între Nicușor Dan și Antonio Costa, urmată de convorbiri oficiale.

Antonio Costa, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ce au declarat cei doi

Vizita lui Antonio Costa în România face parte dintr-un turneu regional care include alte două opriri în aceeași zi. Potrivit agendei oficiale, președintele Consiliului European va merge ulterior la Sofia și Atena.

La finalul întâlnirii, președintele României și președintele Consiliului European au susținut declarații de presă comune.

”Ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios, sume consistente pentru capitolul de coeziune și agricultură, pentru a repara decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, țintim o reducere a decalajului între țările europene și ne dorim ca România să poată să aibă acces la fondul de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație, lucru pe care l-am transmis.

Am discutat despre cum putem să ajungem la un compromis pe partea de cheltuieli și venituri. Am discutat despre procesul de extindere al Uniunii Europene și despre interesul nostru pentru ca procesul de aderare a Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut.

Am discutat despre sprijinul pentru Ucraina și despre cum aceste necesități de securitate să intre în viitorul cadru anual. Dar și despre energie, în particular, dar și ca discuție viitoare pentru Consiliul European”, a declarat Nicușor Dan.

Costa: ”Vom rămâne în continuare ferm alături de România”

La rândul său, Antonio Costa a vorbit despre nevoia unui buget european ambițios și echilibrat, consolidarea securității europene, sprijinul pentru Ucraina și unitatea statelor membre ale UE.

”Permite-mi să îți mulțumesc pentru călduroasa primire. Să ascult fiecare lider este foarte important pentru mine. Ne va ajuta să ne pregătim să facem progres. Următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea noastră. Trebuie să ajungem la un acord până la finalul acestui an. Ne trebuie un buget care să își îndeplinească scopul. Funcționăm într-un context geopolitic diferit.

Trebuie să ne asigurăm că următorul buget îi va permite Europei să își sporească securitatea. Viitorul buget trebuie să continue să sprijine politicile de coeziune și agricole. Toate acestea, ca în orice alt buget, trebuie atinse în limitele resurselor finite, menținând contribuțiile naționale. Prin urmare, un pachet echilibrat și ambițios de așa-numite resurse proprii va juca un rol-cheie în acordul final. Sunt încrezător că împreună vom face față provocării. Vom găsi un acord echilibrat până la finalul acestui an.

Aș dori să îmi exprim aprecierea pentru România. Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român sunt profund îngrijorătoare.

Vom rămâne în continuare ferm alături de România. Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi frântă. Felicit sprijinul de neclintit acordat de România către Ucraina. Sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova. Toate reprezintă oportunități importante pentru viitorul Uniunii noastre. Unitatea este cea mai mare putere a noastră. Angajamentul tuturor statelor membre este important pe viitor. Vă mulțumesc”, a declarat acesta.