Controversele recente în care este implicat USR, culminând cu scandalul așa-zisului amendament Fritz la Legea integrității, au fost în centrul dialogului dintre Ionuț Cristache și invitata sa în emisiunea Ai Aflat!, realizatoarea de televiziune Corina Drăgotescu. Cunoscuta jurnalistă a explicat de ce promovarea dublului standard a devenit marcă înregistrată pentru useriști. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Din perspectiva fostei realizatoare de la Realitatea TV, USR a știut să speculeze un anumit gol din discursul public, pe care aproape că l-a confiscat: cel al moralității.

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USR a impus metoda „curăță tot”

Corina Drăgotescu a dat un exemplu concret al dublului standard practicat de USR, și anume faptul că ONG-urile de mediu, foarte apropiate de acest partid, nu au reacționat atunci când ministrul userist Radu Miruță a derulat campania de detonare a stâncii de la Pârjoaia. Pe care a transformat-o într-una de imagine.

„USR-ul a ridicat steagul standardului moral prin tipul de atitudine, prin acțiunile pe care le au. Ei sunt cei care curăță tot. N-am zis că au ridicat standardul. Ei flutură steagul, un standard moral, pe care ei îl impun acum. Pentru că cei tineri, societățile, au nevoie de standarde”.

„Sunt mici, flexibili și cu gura mare”

În acest context, jurnalista a menționat că nevoia unor standarde morale a fost ignorată de PNL sau PSD. În consecință, USR a știut să atragă electorat tânăr. Personal, a specificat Drăgotescu, nu a votat cu acest partid.

„Nu degeaba ne-a băgat Ceaușescu codul eticii și echității socialiste. Până și el a înțeles că e nevoie de un cod, de un standard moral al unei societăți. Standard care nu a mai fost promovat nici de PNL, nicidecum de PSD și nicidecum de alte partide. Au venit pe un gol. I-au atras pe cei tineri care au impresia că au descoperit roata astăzi. Și acum sunt cei mai… nu au procente foarte mari, dar sunt foarte agresivi, sunt foarte vocali. Sunt foarte foarte vocali. Sunt mici, flexibili și cu gura mare”.