Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „USR a ridicat steagul standardului moral”. De ce nu a votat Corina Drăgotescu cu USR

„USR a ridicat steagul standardului moral”. De ce nu a votat Corina Drăgotescu cu USR

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Controversele recente în care este implicat USR, culminând cu scandalul așa-zisului amendament Fritz la Legea integrității, au fost în centrul dialogului dintre Ionuț Cristache și invitata sa în emisiunea Ai Aflat!, realizatoarea de televiziune Corina Drăgotescu. Cunoscuta jurnalistă a explicat de ce promovarea dublului standard a devenit marcă înregistrată pentru useriști. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Din perspectiva fostei realizatoare de la Realitatea TV, USR a știut să speculeze un anumit gol din discursul public, pe care aproape că l-a confiscat: cel al moralității.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

USR a impus metoda „curăță tot

Corina Drăgotescu a dat un exemplu concret al dublului standard practicat de USR, și anume faptul că ONG-urile de mediu, foarte apropiate de acest partid, nu au reacționat atunci când ministrul userist Radu Miruță a derulat campania de detonare a stâncii de la Pârjoaia. Pe care a transformat-o într-una de imagine.

USR-ul a ridicat steagul standardului moral prin tipul de atitudine, prin acțiunile pe care le au. Ei sunt cei care curăță tot. N-am zis că au ridicat standardul. Ei flutură steagul, un standard moral, pe care ei îl impun acum. Pentru că cei tineri, societățile, au nevoie de standarde”.

„Sunt mici, flexibili și cu gura mare”

În acest context, jurnalista a menționat că nevoia unor standarde morale a fost ignorată de PNL sau PSD. În consecință, USR a știut să atragă electorat tânăr. Personal, a specificat Drăgotescu, nu a votat cu acest partid.

„Nu degeaba ne-a băgat Ceaușescu codul eticii și echității socialiste. Până și el a înțeles că e nevoie de un cod, de un standard moral al unei societăți. Standard care nu a mai fost promovat nici de PNL, nicidecum de PSD și nicidecum de alte partide. Au venit pe un gol. I-au atras pe cei tineri care au impresia că au descoperit roata astăzi. Și acum sunt cei mai… nu au procente foarte mari, dar sunt foarte agresivi, sunt foarte vocali. Sunt foarte foarte vocali. Sunt mici, flexibili și cu gura mare”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ce îi cere Corina Drăgotescu lui Bolojan: Uitați-vă la mine/Suntem niște oameni, nu niște vite/Avem nevoie de explicații
17:13
Ce îi cere Corina Drăgotescu lui Bolojan: Uitați-vă la mine/Suntem niște oameni, nu niște vite/Avem nevoie de explicații
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:14
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Corina Drăgotescu: Nicușor Dan avea nevoie de imaginea din Catedrală
16:01
Corina Drăgotescu: Nicușor Dan avea nevoie de imaginea din Catedrală
EXCLUSIV Murad denunță politicile fiscale ale lui Bolojan: Aș face un cimitir unde să fie îngropate toate sutele de mii de firme terminate în această guvernare
12:12
Murad denunță politicile fiscale ale lui Bolojan: Aș face un cimitir unde să fie îngropate toate sutele de mii de firme terminate în această guvernare
EXCLUSIV Murad anunță că nu va fi guvern fără AUR: Nu sunt voturi/Nicușor Dan trebuie să accepte și AUR /PSD trebuie să ne trateze de la egal la egal/Dungaciu la Externe, Piperea la Justiție, Peiu la Economie
11:16
Murad anunță că nu va fi guvern fără AUR: Nu sunt voturi/Nicușor Dan trebuie să accepte și AUR /PSD trebuie să ne trateze de la egal la egal/Dungaciu la Externe, Piperea la Justiție, Peiu la Economie
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
17:53, 01 Sep 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Click
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Corpul nostru are o „a doua inimă” și este esențial să o menținem în mișcare
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, hotărât să nominalizeze premierul: E momentul să tranșăm problema
13:01
Nicușor Dan, hotărât să nominalizeze premierul: E momentul să tranșăm problema
FLASH NEWS Claudiu Năsui, instalat recent în guvernul Republicii Moldova, acuzat că vinde patrimoniul țării. Socialiștii îi cer explicații
12:45
Claudiu Năsui, instalat recent în guvernul Republicii Moldova, acuzat că vinde patrimoniul țării. Socialiștii îi cer explicații
BANI Trump devine primul președinte în viață care apare pe o monedă americană în ultimul secol. Portretul lui a ajuns pe moneda de 1 dolar
12:41
Trump devine primul președinte în viață care apare pe o monedă americană în ultimul secol. Portretul lui a ajuns pe moneda de 1 dolar
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, vizită surpriză la CSM. Președintele participă la ședința plenului magistraților, alături de Cristina Chiriac și Lia Savonea
12:40
Nicușor Dan, vizită surpriză la CSM. Președintele participă la ședința plenului magistraților, alături de Cristina Chiriac și Lia Savonea
ALERTĂ Probleme la platforma e-Sănătatea mea. Zeci de mii de români așteaptă validarea conturilor. Reacția Guvernului
12:16
Probleme la platforma e-Sănătatea mea. Zeci de mii de români așteaptă validarea conturilor. Reacția Guvernului
RĂZBOI Putin este convins că există o șansă de soluționare a conflictului din Ucraina. De ce au fost îngreunate negocierile de pace cu Kievul
12:13
Putin este convins că există o șansă de soluționare a conflictului din Ucraina. De ce au fost îngreunate negocierile de pace cu Kievul

Cele mai noi

Trimite acest link pe