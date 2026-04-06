Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026

Legea privind transparența salarială va obliga companiile să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare pe care le întâmpină în comparație cu alți colegi care au aceeași poziție. Se aplică și pentru aceeași pregătire și aceleași condiții de muncă, dacă diferența salarială atinge sau depășește 5%, scrie Mediafax.

Această reglementare provine din UE, prin Directiva privind transparența salarială.  Este valabilă pentru toate țările membre.

Cum a reacționat Ministerul Muncii

Toate țările sunt obligate să o adapteze la legislația națională până la 7 iunie a acestui an. În România, Ministerul Muncii a inițiat, deja, pașii pentru transpunerea acestor reguli în legislația internă.

Directiva reprezintă o schimbare radicală în practicile salariale ale companiilor, indiferent de numărul de angajați pe care îl au. Regulamentul va impune angajatorilor să efectueze o evaluare salarială. De asemenea, firmele trebuie să identifice orice diferențe de 5% sau mai mult, față de pragul actual de 25%.

Odată ce aceste diferențe sunt detectate între angajații care prestează muncă de aceeași valoare ori care se bazează pe gen, acestea trebuie abordate sau justificate obiectiv. În caz contrar, regulamentul impune companiei să publice pe site-ul său web diferența de remunerare, atât generală, cât și între sexe. De asemenea, trebuie să efectueze o analiză a compensațiilor împreună cu reprezentanții angajaților.

Firma de avocatură Ashurst indică faptul că angajații afectați pot solicita diferențe salariale, dobânzi de întârziere la plata acestora, compensații variabile neplătite și daune pentru încălcarea drepturilor fundamentale. „Termenul de prescripție este de cel puțin trei ani de la data la care angajatul a luat cunoștință de discriminare, iar acțiunile pot fi depuse individual sau colectiv”, afirmă specialiștii juridici.

Sancțiuni pentru firmele care nu respectă legea

În plus, regulamentul aduce și sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligația de a efectua o evaluare salarială, nu informează personalul despre aceasta (acest al doilea aspect este obligatoriu doar dacă firma are mai mult de 100 de lucrători) și nu justifică sau corectează diferențele.

Societățile se confruntă cu amenzi administrative și cu pierderea ajutoarelor și a contractelor publice.

În plus, lucrătorii care suferă diferențe salariale nejustificate își pot rezilia contractele din cauza discriminării salariale. Dacă, ulterior, se dovedește acest lucru, compania va trebui să îi despăgubească cu 33 de zile pe an lucrat și maximum 24 de salarii lunare, precum și să le plătească despăgubiri pentru daune.

Interviuri de angajare

Viitoarea reglementare aduce și modificări proceselor de angajare. Companiile sau profesioniștii vor fi obligați să informeze candidații cu privire la salariu sau la intervalul salarial pentru un post înainte de a susține un interviu de angajare.

În plus, va fi strict interzisă întrebarea candidaților despre salariul lor anterior, pentru a evita perpetuarea diferențelor salariale istorice.

Companiile cu peste 150 de angajați vor trebui să informeze lucrătorii cu privire la raportul de evaluare salarială înainte de 7 iunie 2026.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România plăteşte de 20 de ani chirie pentru nişte indivizi care locuiesc abuziv în ambasadele abandonate, din Africa

Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști

Recomandarea video

Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Digi24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat, în sfârșit, de ce câmpul magnetic al Pământului a avut un comportament haotic acum 600 de milioane de ani
VIDEO Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
10:57
Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul” azi: „Ia-o mai uşor, tigrule!”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul” azi: „Ia-o mai uşor, tigrule!”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
ANALIZA de 10 Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
10:00
Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
ACCIDENT Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
09:53
Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
ARMATĂ Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
09:43
Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”

Cele mai noi

Trimite acest link pe