Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală. De mâine intră în vigoare reducerea accizei la motorină

Motorina și benzina continuă să se comercializeze la prețuri foarte ridicate în România. Luni dimineață, motorina standard din benzinăriile din București are prețuri cuprinse între 10,29 și 10,51 lei/litru. Benzina standard este cu peste 1 leu pe litru mai ieftină decât motorina și se comercializează cu 9,12 lei/litru.

În aceste zile motorina premium a fost mai ieftină decât cea standard deoarece nu s-a vândut datorită prețului mai mare, iar acum benziăriile din țară vor să o vândă mai rapid. Vestea bună pentru șoferii care alimentează cu combustibil diesel este că de marți, 7 aprilie, vor plăti la pompă, cu 36 de bani mai puțin, cu tot cu TVA, după ce va fi aplicată reducerea accizei decisă de Guvernul Bolojan.

În cazul benzinei nu s-a luat nicio măsură până în acest moment, iar în ceea ce privește motorina, afectată cel mai mult de criza carburanților, singura măsură luată a fost aceea de reducerea a accizei cu 36 de bani, cu tot cu TVA, la mai bine de o lună de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Ce măsuri a luat Guvernul în criza carburanţilor

Guvernul a adoptat, vineri, 3 aprilie, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Reducerea este de 30 de bani pe litru, ceea e înseamnă că motorina devine cu 11% mai ieftină la popă. În ceea ce privește benzina, Executivul nu are încă în plan o reducere a accizei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că acest plan ajută direct oamenii și firmele să suporte mai ușor criza carburanților, generată în urma conflictului dintre SUA și Iran.

„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a explicat Alexandru Nazare.

