Ca reacție la amenințările președintelui american Donald Trump, Uniunea Europeană ar trebui să-și creeze propria armată, a propus Traian Băsescu.

Fostul președinte al României a sugerat planul B pentru constituirea Armatei Europene în cazul în care Trump scoate SUA din NATO. Ideea de „Armată Europeană” a mai fost discutată în anii 1950, fiind propusă de Franța, presupunând o cooperare strânsă cu Belgia, Luxemburg, Italia, Olanda și Germania de Vest, cu scopul de a contracara amenințarea sovietică.

Băsescu: Trump este gata să vândă Europa lui Putin

Traian Băsescu a comentat la TVR Info despre riscul ca SUA să părăsească NATO și a propus o alternativă la alianța care a fost sub umbrela Washingtonului din 1949.

„Planul B nu poate fi decât cel de constituire a Armatie Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Pe Putin îl primește pe covor roșu. Despre aliații europeni tradiționali ai SUA vorbește urât și încearcă să discrediteze capacitatea de apărare a statelor UE”, a spus fostul președinte.

Fostul președinte avertizează că Iranul ar putea câștiga războiul: Va deține arma nucleară în 3-5 ani

Pe de altă parte, Traian Băsescu a spus că este de acord cu Trump într-o singură chestiune: prevenirea Iranului să fabrice arme nucleare.

Totuși, fostul președinte îl critică pe liderul de la Casa Albă că nu a abordat o „soluție militară inteligentă” pentru a-i învinge pe iranieni. El a avertizat că dacă Iranul iese victorios, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pentru 20% din tranzitul petrolier global. De asemenea, fostul lider de la Palautl Cotroceni estimează că Iranul ar putea fabrica arme nucleare în circa 3-5 ani, în ciuda eforturilor forțelor militare ale SUA în Operațiunea Epic Fury care a debutat din 28 februarie 2026.

„Iranul nu trebuie lăsat să producă arma nucleară. Singurii care, într-o soluție militară inteligentă, îi pot opri pe iranieni sunt americanii. Numai că soluția pe care au adoptat-o nu este inteligentă și nu îi duce la rezultat. Aduceți-vă aminte că același Trump este cel care a retras SUA din acordul nuclear cu Iran în primul lui mandat. Acum vine și spune că era să facă bomba. Iran, dacă iese victoris acum, înseamnă cu Strâmtoarea Ormuz închisă și cu tot Orientul Mijlociu în flăcări. Asta e victoria Iranului. Dacă reușește, vom avea o mare problemă. Vom avea un Iran deținător de armă nucleară în 3-5 ani”.

Băsescu susține trilaterala România-Polonia-Turcia

Fostul președinte a adăugat că într-o țară democratică, președintele n-ar trebui să aibă autoritate nelimitată asupra armatei.

„SUA tolerează un astfel de președinte. În Europa te leagă pe loc. Arătați-mi un președinte din Europa care ar putea să spună armatie lui „hai, la avioane, la camioane și plecăm să fim frații lui Trump în armata lui. Nu se poate. Va trebui să avem aprobări de la Parlamentele noastre, aprobări în general. Eu nu cred că nu înțelege, dar face propagandă urâtă pentru NATO. Spre exemplu, trebuie să facem alianțe regionale chiar între statele NATO. Nu văd de ce România n-ar dezvolta o inițiativă pe care am creat-o în timpul mandatului, trilaterala România-Polonia-Turcia. Și ne putem apăra regional, putem fi în parteneriate regionale, pe care va trebui să le dezvoltăm”.

