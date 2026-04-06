Donald Trump a recunoscut că Statele Unite au livrat arme protestatarilor din Iran în încercările administrației de la Washington de a produce o schimbare a regimului de la Teheran în timpul protestelor uriașe de la Teheran izbucnite la începutul anului.

Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a explicat că livrările au fost realizate prin intermediul kurzilor, însă un e convins că acestea au și ajuns la destinatari.

„Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că (armele) au rămas la kurzi”, a declarat Trump, potrivit The Independent.co.uk.

Este pentru prima dată când Trump admite deschis o astfel de implicare, după ce anterior a criticat dur represiunea exercitată de autoritățile de la Teheran asupra protestatarilor.

Potrivit The Washington Post, Trump ar fi cerut kurzilor – o minoritate opozantă regimului iranian – să se alinieze cu Statele Unite și Israel în eforturile de a forța o schimbare de regim.

„Ne-a spus că kurzii trebuie să-și aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA și Israel, fie cu Iranul”, a declarat un oficial citat sub protecția anonimatului.

Protestele iraniene, reprimate cu violență

Valul de proteste din Iran, declanșat pe fondul crizei economice, a fost reprimat violent de autorități. Bilanțul oficial indică 3.117 decese, însă organizațiile neguvernamentale susțin că numărul real ar putea fi mult mai mare, iar zeci de mii de persoane au fost arestate.

În urma acestor evenimente, regimul de la Teheran a reușit să își mențină controlul asupra țării. Ulterior, Statele Unite și Israel au lansat, pe 28 februarie, o campanie de bombardamente asupra Iranului. Deși conducerea politică și militară a fost puternic afectată, autoritățile iraniene continuă represaliile cu drone și rachete împotriva Israelului și intereselor americane din regiune.

