Prima pagină » Știri externe » SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște: „Le-am dat, dar cred că au rămas la kurzi"

SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște: „Le-am dat, dar cred că au rămas la kurzi”

Mihai Tănase
SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște:

Donald Trump a recunoscut că Statele Unite au livrat arme protestatarilor din Iran în încercările administrației de la Washington de a produce o schimbare a regimului de la Teheran în timpul protestelor uriașe de la Teheran izbucnite la începutul anului.

Președintele Donald Trump a confirmat public că Statele Unite au trimis arme protestatarilor din Iran în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din ianuarie.

Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a explicat că livrările au fost realizate prin intermediul kurzilor, însă un e convins că acestea au și ajuns la destinatari.

„Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că (armele) au rămas la kurzi”, a declarat Trump, potrivit The Independent.co.uk.

Este pentru prima dată când Trump admite deschis o astfel de implicare, după ce anterior a criticat dur represiunea exercitată de autoritățile de la Teheran asupra protestatarilor.

Potrivit The Washington Post, Trump ar fi cerut kurzilor – o minoritate opozantă regimului iranian – să se alinieze cu Statele Unite și Israel în eforturile de a forța o schimbare de regim.

„Ne-a spus că kurzii trebuie să-și aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA și Israel, fie cu Iranul”, a declarat un oficial citat sub protecția anonimatului.

Protestele iraniene, reprimate cu violență

Valul de proteste din Iran, declanșat pe fondul crizei economice, a fost reprimat violent de autorități. Bilanțul oficial indică 3.117 decese, însă organizațiile neguvernamentale susțin că numărul real ar putea fi mult mai mare, iar zeci de mii de persoane au fost arestate.

În urma acestor evenimente, regimul de la Teheran a reușit să își mențină controlul asupra țării. Ulterior, Statele Unite și Israel au lansat, pe 28 februarie, o campanie de bombardamente asupra Iranului. Deși conducerea politică și militară a fost puternic afectată, autoritățile iraniene continuă represaliile cu drone și rachete împotriva Israelului și intereselor americane din regiune.

Recomandarea autorului

Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump

Citește și

RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
ANALIZA de 10 Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
10:00
Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
ACCIDENT Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
09:53
Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
ARMATĂ Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
09:43
Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
RĂZBOI Atac iranian în Emirate. Cel puțin 4 răniți după ce un port strategic lovit
08:30
Atac iranian în Emirate. Cel puțin 4 răniți după ce un port strategic lovit
Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Digi24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat, în sfârșit, de ce câmpul magnetic al Pământului a avut un comportament haotic acum 600 de milioane de ani

