Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, este pentru raţionalizarea carburantului ca să se evite criza.

Acesta a declarat duminică, la TVR Info, că toţi se reped la reducerea preţului.

Băsescu mai crede că acest aspect este „o mare eroare” care ar putea atrage după sine dispariţia importatorilor de motorină.

”Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Toţi se reped la preţ. Marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. ”, a declarat Băsescu.

Băsescu: „Situaţia bugetară a României este grea”

Traian Băsescu a amintit că vecinii bulgari au o acciză mai mică la motorină, în timp ce România nu stă deloc bine financiar.

”Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA. Situaţia bugetară a României este grea”, a mai spus fostul preşedinte.

