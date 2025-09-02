Prima pagină » Știri externe » Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”

03 sept. 2025, 00:52, Știri externe
Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, a anunțat pe X că Statele Unite ale Americii au efectuat o „lovitură letală” împotriva unui presupus „vas care transporta droguri” dinspre Venezuela. Vasul era operat de o organizație narcoteroristă.

Președintele Donald Trump a făcut o referire la acest incident într-o declarație din Biroul Oval, declarând că 11 persoane au fost ucise în atacul comis de SUA în „apele internaționale”.

„Armata americană a distrus o navă (…), o navă care transporta droguri, multe droguri care venea din Venezuela. Multe lucruri vin din Venezuela”, a declarat marţi Donald Trump în conferinţa de presă la Casa Albă.

Vasul era operat de o organizație narcoteroristă

Șeful diplomației americane a confirmat informația la scurt timp. Echipajul de pe presupusa navă care transporta droguri ar fi avut legături cu cartelul „Tren de Aragua”, a declarat marți președintele Donald Trump.

„În această dimineață, la ordinul meu, forțele militare americane au efectuat un atac cinetic împotriva narcoteroriștilor identificați ca fiind membri din cartelul Tren de Aragua, din zona SOUTHCOM. TDA este o organizație teroristă străină desemnată, care operează sub controlul lui Nicolas Maduro, responsabilă pentru crime în masă, trafic de droguri, trafic sexual și acte de violență și terorism în Statele Unite și în emisfera vestică. Vă rog ca această notificare să fie o atenționare pentru oricine se gândește să aducă droguri în Statele Unite ale Americii. Ați fost AVERTIZAȚI. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!!!!!!”, a scris  Trump într-o postare pe Truth Social.

„Așa cum a anunțat Președintele SUA acum câteva momente, armata americană a efectuat astăzi un atac  în sudul Caraibelor împotriva unei nave de droguri care plecase din Venezuela și era operată de o organizație narcoteroristă desemnată”, a declarat Rubio într-o postare pe X.

Potrivit CNN, utilizarea forței militare împotriva cartelurilor de droguri din America de Sud reprezintă „o escaladare” comisă de administrația prezidențială Trump și ar putea avea „implicații serioase pentru regiune”. Astfel, este dezvăluit motivul pentru care Washingtonul a trimis mai multe nave de război în Caraibe, având ca scop stoparea traficului internațional de droguri.

Nicolas Maduro a acuzat SUA că pregătesc o invazie

Președintele Venezuelei, Nicolas Madura, aflat la conducere din 2013,  l-a acuzat în mod repetat pe Trump că mobilizează forțele navale pentru a-i lovi țara și a-l răsturna de la putere. Liderul de la Caracas a denunțat „forța navală americană alcătuită din opt nave și un submarin” aflată în coasta țării sale.

El l-a mai acuzat pe Trump că ar încerca să schimbe „regimul” din Venezuela în maniera cum a făcut administrația Bush cu înlăturarea dictatorului Saddam Hussein în Irak, în 2003.

Pe de altă parte, Organizația de crimă internațională „Tren de Aragua”, înființată în 2014, în Aragua, Venezuela, are peste 7.000 de membri. Aceasta operează în Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Mexic și Panama, Peru. Are mulți aliați (Primeiro Comando da Capital și Comando Vermelho din Brazilia, La Empresa din Columbia, La Linea din Mexic), dar și inamici (Oficina de Envigado și Clan del Golfo din Columbia).

Pe 20 februarie 2025,  printr-un ordin executiv, Donald Trump a desemnat următoarele carteluri drept „organizații teroriste”:

  • Cártel del Golfo
  • Cártel de Jalisco Nueva Generación
  • Mara Salvatrucha
  • La Nueva Familia Michoacana
  • Cártel del Noreste
  • Cártel de Sinaloa
  • Tren de Aragua
  • La Resistencia sau „Carteles Unidos”

