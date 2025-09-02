Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a acuzat administrația Trump din SUA că încearcă să-l răstoarne de la conducere, fiind observate distrugătoare americane lângă coasta țării sale.

Aflat la putere din 2013, de la moartea președintelui Hugo Chavez, Maduro a amenințat că dacă SUA atacă, acesta va transforma Venezuela într-o „republică înarmată”. De asemenea, el a avertizat că va răspunde la orice fel de atac cu vasele sale de patrulare.

„În fața presiunii militare maxime, am declarat începerea pregătirii maxime pentru apărarea Venezuelei”, a spus președintele.

Motivul pentru care Trump a trimis navele spre coasta Venezuelei

Administrația Trump a transmis că a mobilizat flota SUA pentru a combate cartelurile de droguri din America Latină, însă oficialii de la Caracas resping aceste motive și sugerează că SUA caută un pretext pentru a declanșa o viitoare invazie militară. Guvernul lui Maduro a staționat 15.000 de soldați pe coasta Venezuelei și pe frontiera cu Columbia. Între timp, oficialii au solicitat civililor și rezerviștilor să se înroleze în miliții pentru a-și apăra țara.

Imdat Oner, un analist politic de la Universitatea Internațională din Florida și fost diplomat turc staționat în Caracas între 2014 și 2016, a declarat pentru publicația The Independent că este o forță considerabilă de mare pentru bombardament sau demonstrație de forță, dar nu suficient pentru o invazie.

„Americanii construiesc o forță considerabilă de mare pentru misiuni de combatere a traficului de narcotice, mult mai mari decât te-ai aștepta pentru un asemenea rol. Este o demonstrație de forță deliberată, dar nu suficientă pentru o invazie la scară largă.”, sugerează diplomatul.

Anul acesta, pe 22 iunie, Donald Trump a bombardat Iranul cu bombardierele stealth B-2 Spirit, vizând trei centrale nucleare unde s-ar fi îmbogățit uraniul pentru producția de arme nucleare.

