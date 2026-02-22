Explozii la un magazin din centrul istoric al Liovului. O tânără polițistă a murit și alte14 persoane au fost rănite: „A fost un atac terorist”

A fost o noapte de coșmar pentru locuitorii din Liov, Ucraina după ce mai multe explozii au vizat un magazin din apropierea centrului istoric. Din păcate o tânără polițistă a murit în timpul intervenției, și alte 14 persoane au fost rănite. Autoritățile ucrainene vorbesc despre un atentat terorist.

Mai multe explozii s-au produs în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un magazin din orașul Lviv, soldate cu rănirea a 15 persoane, inclusiv polițiști. Din nefericire, în timpul intervenției forțelor de ordine, o polițistă în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața.

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate. ”, a anunțat primarul orașului Lviv, Andrii Sadovyi, scrie CNN, citat de Mediafax.ro.

Exploziile au avut loc în apropierea centrului istoric al orașului și au provocat pagube materiale semnificative, inclusiv spargerea geamurilor mai multor clădiri din zonă.

„S-a stabilit preliminar că o polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă. O mașină de patrulă și un vehicul civil au fost avariate”, a transmis Parchetul din regiunea Lviv, într-un comunicat oficial publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit primelor informații furnizate de Poliția Națională a Ucrainei, exploziile s-au produs după ce polițiștii au ajuns la fața locului în urma unui apel de urgență. Oamenii legii răspundeau la o sesizare privind o intrare prin efracție într-un magazin când a avut loc prima explozie.

A doua explozie s-a produs ulterior, în momentul în care o altă echipă de polițiști a sosit pentru a oferi sprijin, a precizat Parchetul regional.

„În urma exploziilor din Lviv, există ofițeri de poliție morți și răniți”, au transmis autoritățile.

Până în acest moment, oficialii nu au indicat cine s-ar afla în spatele atacului terorist mortal. Autoritățile ucrainene desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale exploziilor.

