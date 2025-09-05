Prima pagină » Știri externe » ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții

Denis Andrei
05 sept. 2025, 10:28, Știri externe
Foto: Profimedia images

O comunitate indigenă din provincia canadiană Manitoba a fost zguduită de un atac cu cuțitul în care o fată de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Agresorul, fratele victimei, a plecat în cursa morții cu o mașină furată.

O tragedie cumplită a avut loc în Hollow Water First Nation, o comunitate izolată situată la 200 de kilometri nord-est de Winnipeg.

Poliția Regală Canadiană (RCMP) a confirmat că o tânără de 18 ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul comis de fratele ei, în vârstă de 26 de ani.

După atac, bărbatul a furat o mașină și a încercat să fugă, dar s-a ciocnit frontal cu o autospecială de poliție. Agresorul a murit pe loc, iar polițista care se afla la volan a fost rănită grav.

Potrivit anchetatorilor, viața acesteia nu este în pericol.

„Ea a oprit un om care se dezlănțuise”, a declarat premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew.

Poliția a fost chemată pentru prima dată în comunitate la ora 03:45, după ce un ofițer de securitate tribal a raportat o agresiune cu cuțitul. La scurt timp, la locul crimei au fost găsite alte șapte victime.

„Victimele se cunoșteau între ele în comunitate”, a precizat comandantul unității de crime majore, Rob Lasson.

Printre răniți se află și M. R., înjunghiat în plămân după ce agresorul i-a intrat în casă în timp ce dormea.

„Comunitatea este complet șocată. Nu este ceva ce se întâmplă în Hollow Water”, a spus fiica victimei, pentru CBC.

RCMP a transmis condoleanțe familiilor îndurerate și a precizat că ofițerii au mers din casă în casă pentru a verifica dacă există și alte victime.

„Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a comunicat Poliția.

Șeful comunității, Larry Barker, a făcut apel la solidaritate: „Rog comunitatea să se roage şi să se sprijine reciproc. Familiile erau foarte apropiate de mine şi le transmit condoleanţele mele sincere”.

