Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni

Mihai Tănase
Foto: Facebook/Volodimir Zelenski - Imagine cu rol ilustrativ

Ultimele 24 de ore au fost de coșmar în Ucraina, după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene din ultimele luni. Aproape 1.000 de drone și rachete au vizat inclusiv vestul țării, provocând morți, răniți și distrugeri majore în mai multe orașe.

Rusia a lansat un atac de amploare fără precedent asupra Ucrainei, utilizând aproape 1.000 de drone și rachete într-un interval de 24 de ore, potrivit autorităților de la Kiev, scrie Mediafax.ro.

Valul principal de atacuri a avut loc în noaptea de 23 spre 24 martie, urmat de o nouă ofensivă în timpul zilei. Doar marți au fost lansate peste 550 de drone de atac, vizând în special regiunile centrale și vestice ale țării.

Sursa video – X/@JasADRxquisites – imagini amator

Bilanțul este unul grav: cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 50 rănite în urma bombardamentelor, conform datelor oficiale.

Liovul, lovit în plin. Un monument UNESCO, avariat

Printre țintele atacului s-a numărat și orașul Lviv, aflat aproape de granița cu Polonia. Dronele rusești au lovit zone civile, rănind cel puțin 17 persoane.

Guvernatorul regiunii, Maksym Kozytskyi, a anunțat că a fost avariat complexul Mănăstirii Bernardine, monument de importanță națională situat în centrul istoric al orașului, inclus în patrimoniul UNESCO.

Atacurile au afectat și alte orașe importante. În Ivano-Frankivsk, două persoane au murit și alte patru au fost rănite, printre care un copil de șase ani. Clădiri rezidențiale și unități medicale, inclusiv maternități, au fost avariate.

Explozții au fost raportate și în regiunile Hmelnițki, Ternopil, Vinița și Jîtomîr, unde o fată de 12 ani a fost rănită și transportată la spital.

Autoritățile ucrainene susțin că Moscova își schimbă constant tacticile pentru a testa și depăși sistemele de apărare aeriană. Consilierul Ministerului Apărării, Serhii Flash, a explicat că Rusia recurge la atacuri masive și simultane pentru a identifica punctele vulnerabile ale apărării ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm după acest val de bombardamente,

„Când vedem această amploare a atacurilor, este clar că Rusia nu dorește pacea”, a declarat liderul ucrainean.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe