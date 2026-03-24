Alertă aeriană în Ucraina după atac masiv cu rachete și drone al Rusiei. Explozii la Kiev, Zaporojie și Poltava. Cel puțin trei morți și 16 răniți

Mihai Tănase
Foto: X/@by_Ukraine - imagini amator

Rusia a lansat, marți dimineață, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, provocând cel puțin trei morți și 16 răniți. Alertele aeriene au fost activate în aproape toate regiunile, inclusiv în vestul țării, pe fondul escaladării războiuui care durează deja de peste patru ani de zile.

Ucraina a fost plasată sub alertă aeriană generalizată în noaptea dinspre 23 spre 24 martie, după ce Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor orașe. Potrivit autorităților locale, cel puțin trei persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite.

Atacul a vizat inclusiv regiuni din vestul țării, unde dronele rusești au fost observate în spațiul aerian, semn al extinderii razei operațiunilor militare. Loviturile au venit la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase asupra unui atac masiv iminent, invocând informații furnizate de serviciile de informații ucrainene, potrivit Kyivindependent.com.

Explozii puternice în mai multe orașe ucrainene

Explozii puternice au fost raportate în Poltava și Zaporojie în jurul orei 3:00 dimineața, în urma unui atac cu rachete. Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis primele avertizări privind rachetele balistice în jurul orei 2:45.

Alte explozii au fost auzite și în regiunea Ivano-Frankivsk, situată în vestul țării, în jurul orei 4:30.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a anunțat că cel puțin o persoană a murit și alte cinci au fost rănite în urma atacului. Mai multe clădiri au fost afectate, inclusiv șase blocuri de apartamente, două case și o „infrastructură industrială” care a fost cuprinsă de flăcări.

În Poltava, guvernatorul regional Vitaliy Dyakivnych a raportat distrugeri la clădiri rezidențiale și la un hotel. În acest oraș, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite.

Pe parcursul nopții, alertele de raid aerian au fost extinse în aproape toate regiunile Ucrainei, în timp ce dronele rusești continuau să survoleze teritoriul, inclusiv în vest.

Explozii au fost auzite și la Kiev, în timpul unui atac cu drone asupra capitalei. Jurnaliști aflați la fața locului au relatat mai multe deflagrații începând cu ora 00:30. Autoritățile au confirmat activarea sistemelor de apărare aeriană și au cerut populației să se adăpostească.

Forțele Aeriene ale Poloniei au anunțat că au mobilizat avioane de vânătoare, împreună cu aliații, pentru a proteja spațiul aerian polonez în contextul atacului rusesc.

