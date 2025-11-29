🚨 Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Trei morți și cel puțin 29 de răniți, inclusiv un copil

10:26 UPDATE. Bilanțul morților de la Kiev crește. Cel puțin trei persoane au fost ucise și 29 rănite în atacuri cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, conform oficialilor orașului Cel puțin trei persoane au fost ucise în atacurile Rusiei cu drone și rachete asupra Kievului, potrivit unui nou bilanț al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Primarul Kievului: Numărul răniților în atacul rusesc a ajuns la 29 Numărul persoanelor rănite în atacurile Rusiei din timpul nopții asupra capitalei Ucrainei a crescut la 29, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko. Nouăsprezece persoane sunt în prezent spitalizate, a scris Klitschko într-o actualizare Telegram, dar detalii suplimentare despre starea lor nu au fost disponibile imediat. 10:25 UPDATE. Ministerul Energiei: 500.000 de oameni fără curent electric în Kiev Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat că 500.000 de persoane au rămas fără curent electric în capitala Ucrainei și alte 100.000 sunt fără curent electric în regiunea extinsă Kiev, în urma unui atac rusesc asupra rețelei electrice. Ministerul afirmă că echipele de intervenție lucrează pentru a restabili curentul cât mai repede posibil, având în vedere situația de securitate.

Un atac rusesc asupra capitalei ucrainene Kiev a ucis cel puțin două persoane, potrivit administrației militare a orașului. Cel puțin 15 alte persoane, inclusiv un copil, au fost, de asemenea, rănite, anunță primarului Vitali Klitschko.

Dronele au lovit aproximativ șase locații din centrul orașului și din suburbii, la primele ore ale dimineții, provocând incendii, distrugând clădiri de apartamente și provocând pene de curent în mai multe cartiere.

Rușii au atacat regiunea Kiev cu „shahed”-uri și rachete și a fost lovit un depozit de marfă al „Nova Poshta” de lângă Kiev.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că în partea de vest a orașului sunt în curs de desfășurare pene de curent, unde oficialii lucrează la restabilirea curentului electric.

Locuitorii orașului au fost nevoiți să se adăpostească din nou la metrou.

Într-o declarație pe Telegram, el a mai spus că resturile de rachete au declanșat incendii în mai multe cartiere ale capitalei, inclusiv la etajul șase al unui complex rezidențial din Darnytskyi.

Potrivit Al Jazeera, un atac cu drone rusești în districtul Pavlohrad din Dnipropetrovsk a avariat sau distrus cel puțin șase locuințe, a întrerupt o conductă de gaze și a rănit o femeie în vârstă de 83 de ani.

Femeia rănită a primit „asistență la fața locului”, a declarat șeful interimar al poliției locale, fără a oferi detalii despre starea ei.

Comandamentul Aerian al Ucrainei susține că a doborât 12 drone în regiunea Dnipropetrovsk, începând de aseară.

La rândul său, Ministrul Apărării de la Moscova anunță că sistemele de apărare aeriană rusești au interceptat sau distrus 103 drone ucrainene peste noapte.

Lista distribuită pe Telegram includea 26 de drone deasupra regiunii Belgorod, la granița cu Ucraina, 20 deasupra regiunii Rostov, 19 deasupra Crimeii anexate de Rusia, 11 deasupra Riazanului, 11 deasupra Kasnodarului și alte câteva în alte părți.

Atacul de sâmbătă are loc în contextul presiunilor preşedintelui Donald Trump pentru ca cele două părţi să accepte un proiect de plan de pace, care iniţial favoriza puternic cererile Moscovei. Ulterior, acesta a fost revizuit în timpul discuţiilor dintre negociatorii ucraineni şi americani la Geneva.

