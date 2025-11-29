Prima pagină » Actualitate » Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării

Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării

29 nov. 2025, 08:21, Actualitate
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării
sursa foto: moldova1.md

Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie.

Conform datelor, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Apoi, autoritățile de frontieră din Ucraina au informat partea moldoveană aparatele s-au observat pe direcția Velikaia Kosnița (UA), Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, apoi a fost redeschis, cu excepția regiunii de Nord.

Pe baza informațiilor primite, autoritățile întreprind măsurile procedurale prevăzute de legislație, verificând zona pe unde ar fi trecut dronele. Deocamdată, nu au fost identificate obiecte care prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

De precizat este că, Poliția de Frontieră menține legătura cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor Republicii Moldova.

În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. S-a întâmplat în contextul atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți.

ANALIZA de 10 Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
10:00
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
EXTERNE 🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
10:00
🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
EXTERNE Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
10:00
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
ACTUALITATE Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp
09:00
Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
08:46
🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare

