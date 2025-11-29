Prima pagină » Actualitate » Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare

29 nov. 2025, 08:46, Actualitate
Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
08:54

UPDATE. După ce a fost demis în urma perchezițiilor anticorupție, Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, vrea să plece pe front

Andriy Yermak, după demisie, a declarat, pentru americani, că dorește să meargă pe front.

„Voi merge pe front și sunt pregătit pentru orice represalii”, a declarat el într-o poziție pentru New York Post.

Andriy Yermak a explicat că nu vrea să-i „creeze probleme lui Zelenski”, motiv pentru care a luat această decizie. Nu a precizat când și cum intenționează să ajungă în linia întâi, notează ziarul.

08:47

UPDATE. Europa nu este admisă la multe aspecte ale negocierilor privind planul de pace al SUA

Europa nu este acceptată la mai multe aspecte ale negocierilor care țin de planul de pace al SUA, relatează Bloomberg.

Se menționează că Europa este implicată „doar în format de negocieri bilaterale”. Nu se poate însă fără participarea sa, de exemplu, la discuțiile privind garanțiile de securitate pe care trebuie să le acorde Ucrainei împreună cu SUA, menționează publicația.

O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să se întâlnească în Florida cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre planuri sensibile, a declarat persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.

Witkoff urmează să conducă o delegație americană pentru discuții în Rusia săptămâna viitoare.

O convorbire telefonică de luna trecută între Witkoff și un oficial de rang înalt de la Kremlin a dezvăluit cum trimisul lui Trump a sugerat ca aceștia să colaboreze la un plan pentru Ucraina, potrivit unei înregistrări verificate de Bloomberg.

Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum către Kiev, astfel încât acesta să accepte până la Ziua Recunoștinței termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin compartimentarea celor mai spinoase probleme în urma unei avalanșe de activități diplomatice la Geneva și sub presiunea aliaților europeni ai Kievului.

Națiunile europene au fost excluse din detaliile multor aspecte ale discuțiilor și sunt implicate doar în discuțiile bilaterale unde contribuția lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanțiilor de securitate cu SUA.

Deși Washingtonul a lăudat progresele înregistrate în discuțiile cu Ucraina, negocierile se confruntă în continuare cu aceleași obstacole ca și în rundele anterioare: ceea ce satisface Ucraina este probabil un factor decisiv pentru Rusia și invers.

Președintele rus Vladimir Putin a reiterat joi cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Donețk pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin forță, o idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Călătoria delegației ucrainene are loc într-un moment delicat, când președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni interne crescânde din cauza unui scandal de corupție. Andriy Yermak, cel mai apropiat aliat și consilier principal al său, care a condus negocierile de pace, a fost forțat să-și prezinte demisia vineri.

Cele mai noi