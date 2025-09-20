Prima pagină » Știri externe » Un magnat rus a fost găsit MORT lângă Moscova. Cine era Alexander Tyunin și cu ce afaceri se ocupa

Un magnat rus a fost găsit MORT lângă Moscova. Cine era Alexander Tyunin și cu ce afaceri se ocupa

20 sept. 2025, 16:05, Știri externe
Un magnat rus a fost găsit MORT lângă Moscova. Cine era Alexander Tyunin și cu ce afaceri se ocupa

Alexander Tyunin, directorul general al companiei JSC NPK Khimprominzhenering, a fost găsit mort lângă mașina sa, pe un drum adiacent unei păduri din regiunea Moscova.

Lângă bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, relatează The Moscow Times, care citează TASS.

„Cadavrul lui Alexander Tyunin, directorul general al Khimprominzhenering, a fost găsit pe un drum aflat în imediata apropiere a mașinii sale. Constatările preliminare indică faptul că s-a sinucis”, transmit anchetatorii.

Pe biletul găsit, Tyunin a explicat de ce a recurs la gestul extrem: obosise să lupte cu depresia.

Khimprominzhenering este singura companie care dezvoltă proiecte inovatoare pe fibre chimice și materiale compozite din carbon, folosite în industria militară rusă pentru producția dronelor Shahed-136/Geran-2

Fuselajul dronelor este realizat din fibră de carbon pentru că oferă o rezistență ridicată și o greutate minimă.

Conform publicației ucrainene Pravda, Tyunin este al 35-lea oficial de top care moare în condiții misterioase de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI

VIDEO | Ministrul rus al Transporturilor a fost găsit mort /Tocmai aflase că a fost demis de PUTIN și există suspiciuni de sinucidere

„Escrocul de pe Tinder”, REȚINUT în Georgia. „Nu știm de ce a fost arestat”

Citește și

EXTERNE Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
18:58
Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
EXTERNE Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați
17:54
Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați
EXTERNE Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
17:15
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
EXTERNE Rusia lansează unul dintre cele mai mari ATACURI de la începutul invaziei în țara vecină. Peste 500 de drone au lovit Ucraina
15:10
Rusia lansează unul dintre cele mai mari ATACURI de la începutul invaziei în țara vecină. Peste 500 de drone au lovit Ucraina
EXTERNE Procesul de 15 miliarde de dolari al lui Donald TRUMP împotriva ziarului New York Times, anulat de un judecător. „Plin de injurii și invective”
14:28
Procesul de 15 miliarde de dolari al lui Donald TRUMP împotriva ziarului New York Times, anulat de un judecător. „Plin de injurii și invective”
EXTERNE Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
13:51
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ședințele politice la sfârșitul secolului al XIX-lea: Bătăuși din periferia orașului apărau sala în eventualitatea unui atac al „cetățenilor indignați”
ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ACTUALITATE Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
18:08
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
ULTIMA ORĂ Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
17:46
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
ACTUALITATE Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
17:44
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile