Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari

Un caz șocant cutremură Rusia și Emiratele Arabe. Roman și Anna Novak, un cuplu rus acuzat anterior de fraude cu criptomonede, au fost torturați, uciși și îngropați în deșertul din Dubai, potrivit presei italiene.

Autoritățile de la Moscova au dispus arestarea unui fost ofițer de poliție rus și reținerea altor complici, toți suspecți de implicare în această dublă crimă.

Roman Novak nu era un necunoscut. În 2020, un tribunal din Sankt Petersburg l-a condamnat la șase ani de închisoare pentru delapidarea a patru milioane de dolari într-o escrocherie cu criptomonede. Potrivit anchetatorilor, Novak și soția sa s-ar fi mutat ulterior în Emiratele Arabe Unite, unde ar fi gestionat un portofoliu secret de 500 de milioane de dolari proveniți din investiții ascunse în Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat.

Cuplul, atras într-o capcană

Investigațiile arată cp soții Novak au fost ademeniți într-o vilă din Hatta, un cartier izolat din emiratul Dubai, sub pretexte false. Acolo, au fost torturați și uciși de un grup de cetățeni ruși, care încercau să afle cheile portofelului digital deținut de bărbat.

După crimă, cadavrele au fost dezmembrate și ascunse în deșert, iar obiectele personale și armele crimei au fost împrăștiate de-a lungul drumului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, a confirmat pentru agenția Tass că „suspecții au răpit un bărbat și soția sa cu scopul de a-i extorca de criptomonedele deținute”. Canalul de televiziune 78 Sankt Petersburg a relatat că răpitorii îl vizau direct pe Roman Novak, în încercarea de a localiza portofelul digital cu jumătate de miliard de dolari.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: