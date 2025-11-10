Prima pagină » Actualitate » Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari

Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari

Bianca Dogaru
10 nov. 2025, 09:03, Actualitate
Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari

Un caz șocant cutremură Rusia și Emiratele Arabe. Roman și Anna Novak, un cuplu rus acuzat anterior de fraude cu criptomonede, au fost torturați, uciși și îngropați în deșertul din Dubai, potrivit presei italiene

Sursa foto: Profimedia

Autoritățile de la Moscova au dispus arestarea unui fost ofițer de poliție rus și reținerea altor complici, toți suspecți de implicare în această dublă crimă.

Roman Novak nu era un necunoscut. În 2020, un tribunal din Sankt Petersburg l-a condamnat la șase ani de închisoare pentru delapidarea a patru milioane de dolari într-o escrocherie cu criptomonede. Potrivit anchetatorilor, Novak și soția sa s-ar fi mutat ulterior în Emiratele Arabe Unite, unde ar fi gestionat un portofoliu secret de 500 de milioane de dolari proveniți din investiții ascunse în Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat.

Cuplul, atras într-o capcană

Investigațiile arată cp soții Novak au fost ademeniți într-o vilă din Hatta, un cartier izolat din emiratul Dubai, sub pretexte false. Acolo, au fost torturați și uciși de un grup de cetățeni ruși, care încercau să afle cheile portofelului digital deținut de bărbat.

Sursa foto: Mediafax

După crimă, cadavrele au fost dezmembrate și ascunse în deșert, iar obiectele personale și armele crimei au fost împrăștiate de-a lungul drumului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, a confirmat pentru agenția Tass că „suspecții au răpit un bărbat și soția sa cu scopul de a-i extorca de criptomonedele deținute”. Canalul de televiziune 78 Sankt Petersburg a relatat că răpitorii îl vizau direct pe Roman Novak, în încercarea de a localiza portofelul digital cu jumătate de miliard de dolari.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Tot mai mulți americani își șterg sau acoperă tatuajele cu simboluri neonaziste
SPORT Inter, echipa lui Cristi Chivu, lider în Serie A. Milanezii au învins în derby-ul cu Lazio, 2-0. Ce spune antrenorul român
09:49
Inter, echipa lui Cristi Chivu, lider în Serie A. Milanezii au învins în derby-ul cu Lazio, 2-0. Ce spune antrenorul român
SPORT Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB. Ce a făcut Gigi Becali
09:31
Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB. Ce a făcut Gigi Becali
SPORT Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
09:08
Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
EXTERNE Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
09:01
Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
SPORT Hermannstadt – FCSB 3-3. Gigi Becali taie în carne vie după încă un semieșec în Liga 1: Bîrligea și MM Stoica, țintele patronului
07:35
Hermannstadt – FCSB 3-3. Gigi Becali taie în carne vie după încă un semieșec în Liga 1: Bîrligea și MM Stoica, țintele patronului