Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți

01 mart. 2026, 12:01, Știri externe
Un muncitor străin a fost rănit, după ce două drone au lovit portul comercial Duqm de pe coasta de est a Omanului, a raportat duminică presa de stat din Oman, relatează BFMTV și Anadolu Agency.

Agenția de știri de stat ONA, citând o sursă oficială, a declarat că portul, situat în orașul Duqm, a fost „ținta a două drone”.

Una dintre drone a lovit o unitate de locuințe mobile pentru muncitori și a rănit un muncitor străin, în timp ce resturile celei de-a doua drone au căzut în apropierea rezervoarelor de stocare a combustibilului, fără a provoca victime umane sau pagube materiale, a spus sursa.

Omanul a condamnat incidentul, afirmând că „ia toate măsurile necesare pentru a combate orice acțiuni care ar putea afecta siguranța națiunii și a celor care locuiesc pe teritoriul său”, fără a oferi detalii suplimentare.

Petrolier atacat în apropierea coastei Omanului

La scurt timp, presa internațională a raportat că un petrolier a fost atacat de Iran, în largul coastei Omanului.

Centrul de Securitate Maritimă din Oman a declarat că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ 5 mile marine (9 km) de Musandam, Oman.

Echipajul, format din 20 de persoane, inclusiv 15 indieni și 5 iranieni, a fost evacuat, iar conform rapoartelor inițiale, patru dintre ele „au suferit răni de diferite grade”.

Omanul a servit în repetate rânduri ca mediator în negocierile nucleare indirecte dintre SUA și Iran.

Qatarul condamnă atacurile iraniene asupra portului și petrolierului din Oman. „Qatarul consideră aceste atacuri o încălcare a suveranității Omanului, o escaladare inacceptabilă și un act laș care vizează un stat care joacă un rol activ în eforturile de mediere”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume

Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie

