Proteste de amploare au izbucnit în tot Iranul, duminică dimineața, după anunțul că liderul suprem al țării ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile militare ale SUA și Israelului. Guvernul a instituit, de asemenea, o perioadă de doliu național de 40 de zile și o sărbătoare oficială de șapte zile, sau șapte zile libere.

Mulțimi numeroase au ieșit în stradă în orașele din Iran ca răspuns la vestea morții lui Khamenei. Mass-media iraniană a relatat că demonstranți cu steaguri iraniene și portrete ale liderului Khamenei s-au adunat în centrele urbane pentru a-și exprima durerea.

Proteste în Teheran

În Teheran, sute de oameni s-au adunat în Piața Inkilap, fluturând steaguri și afișe cu Khamenei și scandând sloganuri de condamnare a SUA și Israelului.

Sursă video: IRNA News Agency

Persoanele îndoliate, îmbrăcate în mare parte în negru, au scandat „moarte Americii” și „moarte Israelului” în Piața Enghelab.

În orașul sfânt Qom, sute de oameni s-au adunat la mormântul lui Hazrat Masume pentru a condamna atacurile.

În Mashhad, cei îndoliați au făcut un gest simbolic de doliu, acoperind cu un steag negru cupola mormântului Imam Reza, unul dintre cele mai venerate locuri religioase din Iran, iar mulți au fost văzuți plângând în zona din jurul mormântului.

Proteste în Bagdag

Sute de irakieni au să ia cu asalt, duminică, Zona Verde fortificată din Bagdad, unde se află ambasada SUA, după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a raportat un jurnalist AFP.

„Încercările lor au fost zădărnicite până acum, dar ei continuă să încerce”, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securității.

Proteste în Kashmir

Mii de musulmani șiiți s-au alăturat demonstrațiilor din Kashmirul administrat de India pentru a protesta împotriva asasinării liderului suprem al Iranului.

Protestatarii au scandat sloganuri anti-Israel și anti-SUA în timpul adunării încărcate de emoție, dar în mare parte pașnice.

„Astăzi suntem cu toții foarte îndurerați. Îl plângem pe iubitul nostru lider care a fost martirizat”, a declarat Syed Towfeeq, în vârstă de 40 de ani, pentru agenția de știri AFP.

„Cu toții avem un mesaj pentru Trump… Vom lupta întotdeauna împotriva opresiunii tale. Dacă crezi că l-ai martirizat pe iubitul nostru lider, te înșeli… Nu ne poți oprima cât timp noi, fiii lui Khamenei, suntem în viață.”

Proteste similare au avut loc și în alte părți ale Indiei cu o prezență semnificativă a musulmanilor șiiți.

9 persoane ucise în apropierea consulatului SUA din Karachi, Pakistan

Serviciul de salvare Edhi din Pakistan a declarat că nouă persoane au fost ucise și mai multe rănite în revoltele care au izbucnit în apropierea consulatului SUA din Karachi. Protestatarii au încercat să ia cu asalt misiunea diplomatică americană din orașul pakistanez. Mai multe persoane au fost rănite în timpul dispersării mulțimii de către poliție.

Newyorkezii protestează împotriva atacurilor SUA asupra Iranului

Locuitorii orașului New York s-au adunat sâmbătă în Times Square, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a ordonat o serie de atacuri mortale asupra Iranului. Primarul Zohran Mamdani a calificat atacurile drept „o escaladare catastrofală într-un război ilegal de agresiune”.

Proteste au izbucnit și în Chicago, Denver și alte orașe din SUA, precum și în străinătate. În fața Casei Albe, sute de persoane au protestat împotriva atacului asupra Iranului și au cerut încetarea conflictului

Totuși, potrivit rețelelor sociale, la aflarea veștii morții lui Khamenei, oamenii au ieșit pe străzi să și sărbătorească.

Muzică în Teheran

Frenezia a cuprins anumite părți ale Iranului sâmbătă seara, după ce oficialii americani și israelieni au anunțat uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Pe rețelele de socializare și în relatările locuitorilor din Iran, vestea a declanșat o explozie de emoții – bucurie, șoc și neîncredere în egală măsură.

(În imagini, un grup de iranieni încearcă să dărâme o statuie a ayatollahului Khamenei n.r.)

Un utilizator a scris pe X: „Plâng, râd, țip și experimentez fiecare sentiment din lume în trei secunde.”

Pe rețelele de socializare, mulți utilizatori ai diasporei și unii iranieni cu acces la internet l-au descris pe Khamenei ca fiind „ucigașul viselor lor și al celor dragi“.

Alții și-au exprimat neîncrederea și au cerut dovezi.

„Moartea lui Khamenei mi se pare atât de ireală, încât nu o să cred până nu-i văd corpul”, a scris un utilizator.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie

Trump, despre Khamenei: „Una dintre cele mai malefice persoane din istorie”. Ce mesaj a trimis Gardienilor Revoluției

Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită”. Susținătorii ayatollahului, în stradă. Ambasadele SUA, luate cu asalt