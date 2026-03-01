🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ce spun liderii lumii

13:16 Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, spune că moartea lui Khamenei este „un moment decisiv în istoria Iranului” Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, afirmă că moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost „un moment decisiv în istoria Iranului”. „Ce va urma este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său îl poate modela cu mai multă libertate”, a declarat Kallas pe X. „Sunt în contact cu partenerii, inclusiv cu cei din regiune care suportă greul acțiunilor militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice de detensionare a situației”, spune ea 12:24 Putin numește uciderea lui Khamenei „o crimă cinică” Agenția de știri rusă TASS a declarat că Putin și-a exprimat condoleanțele față de Pezeshkian pentru uciderea liderului suprem al Iranului. De asemenea, l-a citat spunând că uciderea lui Khamenei a fost o crimă cinică, care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional. „Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a declarat Putin într-o notă adresată omologului său iranian Masoud Pezeshkian, publicată de Kremlin. „În țara noastră, ayatollahul Khamenei va rămâne în memoria colectivă ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Rusia și Iran și la transformarea acestora într-un parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Putin.

Lumea s-a trezit duminică cu un tablou geopolitic complet schimbat după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Administrația de la Teheran a recunoscut decesul. Ei spun că a devenit un martir și că urmează 40 de zile de doliu național pentru o figură care a dominat politica iraniană timp de peste trei decenii. Iar reacțiile nu au încetat să apară.

Donald Trump, președintele SUA: „Unul dintre cei mai malefici oameni din istorie a murit”

Președintele Donald Trump a salutat moartea lui Khamenei ca pe o afirmare a „justiției” și a descris liderul iranian drept „unul dintre cei mai malefici oameni din istorie”. Într-o declarație publicată online, Trump a spus că acest moment ar putea fi „șansa poporului iranian de a-și lua înapoi țara” după decenii de conducere autoritară.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este o justiție nu doar pentru poporul Iranului, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge. Nu a putut evita serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a putut face nimic din ce el sau ceilalți lideri care au fost uciși odată cu el. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recupera țara. Auzim că mulți dintre membrii IRGC, militari și alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. După cum am spus aseară, „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moartea!” Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, distrusă în mare măsură și chiar ștersă de tot. Bombardamentele intense și precise vor continua însă, neîntrerupte pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât este necesar pentru a atinge obiectivul nostru de PACE ÎN ÎNTREAGUL ORIENT MIJLOCIU ȘI, ÎNTR-ADEVĂR, ÎN ÎNTREGUL LUME! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni.”, se arată în postare.

Reza Pahlavi, prințul moștenitor iranian exilat: „Asta marchează începutul marii noastre sărbători naționale”

Reza Pahlavi, prințul moștenitor iranian exilat și fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a declarat că Khamenei „a fost șters din paginile istoriei” și că regimul care i-a uzurpat tatăl „a ajuns efectiv la sfârșit și va fi în curând aruncat în coșul de gunoi al istoriei”.

„Acest lucru marchează începutul marii noastre sărbători naționale, dar nu este sfârșitul drumului”, a scris el într-o postare pe X. „Rămâneți vigilenți și pregătiți. Momentul unei prezențe masive și decisive în stradă este foarte aproape”.

Ucraina: „Nimic nu se compară cu moartea unui dictator”

Contul oficial al Ucrainei pe X a distribuit, între timp, o postare în care se spunea că „nimic nu se compară cu moartea unui dictator”.

Australia, premierul Anthony Albanese: „Nu va fi jelit”

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat reporterilor că Khamenei „nu va fi jelit”.

„Ayatollah Ali Khamenei a fost responsabil pentru programul nuclear și de rachete balistice al regimului, pentru sprijinul acordat grupărilor armate și pentru actele brutale de violență și intimidare împotriva propriului popor”, a declarat Albanese.

Italia, premierul Georgia Meloni

Biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni își exprimă solidaritatea cu populația civilă din Iran, afirmând că va continua să ceară respectarea drepturilor civile și politice. Biroul adaugă că Meloni se va consulta cu aliații și liderii regionali pentru a sprijini eforturile de atenuare a tensiunilor.

