Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că uciderea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional, relatează The Economic Times.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a declarat Putin într-o notă adresată omologului său iranian Masoud Pezeshkian, publicată de Kremlin.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va rămâne în memoria colectivă ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Rusia și Iran și la transformarea acestora într-un parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Putin.