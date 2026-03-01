Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“

Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“

01 mart. 2026, 13:12, Știri externe
Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că uciderea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional, relatează The Economic Times.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a declarat Putin într-o notă adresată omologului său iranian Masoud Pezeshkian, publicată de Kremlin.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va rămâne în memoria colectivă ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Rusia și Iran și la transformarea acestora într-un parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Putin.

Agenția de știri rusă TASS a declarat că Putin și-a exprimat condoleanțele față de Pezeshkian pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

„Vă rog să transmiteți condoleanțele și sprijinul meu sincer familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian.”

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți

Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți
12:01
Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți
PROTEST Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume
11:36
Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume
ANALIZA de 10 Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council
10:00
Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council
PORTRET Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie
09:29
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie
FLASH NEWS Aeroportul Internațional din Dubai, lovit în timpul atacurilor iraniene. Patru persoane au fost rănite
08:36
Aeroportul Internațional din Dubai, lovit în timpul atacurilor iraniene. Patru persoane au fost rănite
EXTERNE Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran
08:27
Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cercetătorii au încercat să afle care este cea mai bună încălțăminte pentru a evita artrita

Cele mai noi

Trimite acest link pe