Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători

21 dec. 2025, 12:44, Știri externe
La 35 de ani de la premiera sa, celebrul clasic de Crăciun „Singur acasă“ continuă să provoace discuții aprinse pe rețelele de socializare. După ce au văzut imagini cu noul interior al casei emblematice a familiei McCallister, fanii și-au exprimat dezamăgirea și au cerut noului proprietar să o readucă la varianta sa inițială. Aceasta din urmă le-a ascultat doleanțele, iar casa va fi supusă unei renovări majore pentru a ajunge înapoi la gloria anilor ’90.

„Interiorul este, în prezent, restaurat pentru a se potrivi cu aspectul din filmul original din 1990“, anunță managerul de proiect, Scott Price. „Viziunea noastră este să readucem căldura și dragostea din film”, a declarat Price pentru NBC Chicago.

Actualul proprietar al casei plătește pentru proiectul de restaurare

„Au fost atât de multe culori minunate și te-au făcut să te simți ca în familie și ca acasă și vrem să readucem acea magie”, a spus Price.

Imagini mai vechi cu interiorul casei au devenit virale pe rețelele de socializare, fanii exprimându-și dezamăgirea față de transformarea anterioară.

Sursă foto: Instagram/ Architecture & Design

Fotografiile au apărut prima dată când casa a fost vândută la începutul acestui an pentru peste 5 milioane de dolari.

Sursă foto: Instagram/ Architecture & Design

Postările de pe rețelele de socializare care compară scene din film cu imagini din lista casei când aceasta era pe piață în 2024 au stârnit indignarea printre internauți.

„Aș fi plătit de 10 ori mai mult pentru casa aceea dacă ar fi fost păstrată în starea originală. La fel ca o mașină clasică, valorează mai mult asa. Acum, casa asta arată ca oricare alta”, a scris un utilizator.

Sursă foto: Instagram/ Architecture & Design

„Un moment de reculegere pentru ceea ce a fost odată o casă și este acum un cabinet medical steril”, a comentat un altul.

Alții au spus că schimbările de design „i-au frant inima”, iar unii au numit-o „incredibil de deprimantă”. Fanii filmului care au înfruntat vremea rece din Chicago, în ultimele săptămâni, pentru a vizita casa și-au exprimat entuziasmul față de restaurare.

„Am văzut pe site că era într-adevăr o casă gri, și-a pierdut spiritul și magia”, a declarat o vizitatoare venită din Ohio, Natalie Coles, pentru NBC Chicago. „Sunt atât de încântată că noii proprietari au decis să facă asta.”

Proprietarul nu dezvăluie calendarul proiectului și ce urmează pentru casă, deși Price a spus că sunt așteptate și alte îmbunătățiri la exteriorul casei.

Cele mai noi