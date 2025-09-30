Prima pagină » Știri externe » Din cauza animalelor de companie, au divorțat imediat după ce s-au căsătorit: Bărbatul își acuză soția că PISICA ei i-ar fi atacat câinele

30 sept. 2025, 10:49, Știri externe
Doi tineri din India, abia căsătoriți,  au divorțat dintr-un motiv aparent absurd. Căsătoria a avut loc în decembrie 2024, iar acum au mers în instanță pentru a depune cererea pentru separare legală.

Soțul, un rezident în Bhopal, lucrător în IT care lucrează de acasă, și soția sa, originară din  statul Uttar Pradesh din nord, s-au îndrăgostit din cauza unei pasiuni comune:  dragostea împărtășită pentru animale. Bărbatul are un câine, iar femeia o pisică.

Cei doi divorțează pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg. Femeia acuză că animalul de companie al soțului ei i-a atacat pisica și nici nu o place. De fiecare dată când este plecată la muncă, câinele latră la pisica ei.

„Câinele latră încontinuu la pisică, iar aceasta este speriată și stresată, iar uneori refuză să mănânce”, a relatat ea pentru India Today.

De fapt, pisica femeii ar fi  „vinovată” pentru destrămarea cuplului

Soțul acuză că pisica femeii i-ar fi agresat câinele: „Pisica a fost violentă cu câinele de mai multe ori”.

El a adăugat că pisica dă târcoale acvariului din casă și provoacă multe alte probleme. Încercările de mediere și consiliere au eșuat. Potrivit The Independent, familiile celor doi au intervenit, însă nici metoda consilierii în cuplu nu a funcționat.

Pisică din rasa Bombay Foto: Profimedia

„Am încercat să consiliem cuplul de mai multe ori, dar soția nu vrea să renunțe la pisică. Facem toate eforturile posibile pentru a salva această căsnicie”, a spus consilierul Shail Awasthi.

„Oamenii caută companie în animale, uneori punându-le deasupra relațiilor umane. Când ambii parteneri refuză să se adapteze, astfel de căsnicii se destramă. Reflectă o tendință a oamenilor de a lua relațiile cu ușurință, crezând că animalele de companie pot înlocui legăturile umane”, a spus el.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia

