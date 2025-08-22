Prima pagină » Știri externe » Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv în Franța: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului

Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv în Franța: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului

22 aug. 2025, 08:29, Știri externe
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv în Franța:

Lanțul de magazine Auchan a anunțat joi că a fost victima unui „act de piraterie informatică” care a dus la furtul datelor din conturile de fidelitate ale „câteva sute de mii” de clienți din Franța.

Datele piratate includ „numele, prenumele, adresele de e-mail și poștale, numărul de telefon, numărul cardului de fidelitate” al clienților afectați, a semnalat grupul într-un comunicat, asigurând totodată că „incidentul a fost limitat”, conform Le Figaro.

„Datele bancare, parola și codul PIN al cardurilor de fidelitate”, precum și „sumele din conturile clienților” nu sunt afectate, a asigurat Auchan, adăugând că a avertizat toate persoanele implicate și Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți din Franța (CNIL).

„Câteva sute de mii” de clienți Auchan sunt afectați, a precizat o purtătoare de cuvânt a grupului.

Grupul fusese deja victima unui atac similar în noiembrie 2024.

Auchan, care a anunțat la sfârșitul anului 2024 un plan amplu de restructurare cu aproape 2.400 de disponibilizări, și-a invitat clienții să „rămână vigilenți” față de riscurile de securitate legate de phishing, adică SMS-uri sau e-mailuri frauduloase destinate să înșele persoanele pentru a le determina să transmită date personale sau bancare.

Anul 2025 a fost marcat de mai multe atacuri informatice de amploare în Franța. La începutul lunii august, peste șase milioane de conturi ale clienților Bouygues Telecom au fost afectate de un atac cibernetic care a dus la scurgerea de date, inclusiv date bancare.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia

O vulnerabilitate în software-ul Microsoft, folosită de hackeri pentru un ATAC asupra unor agenții guvernamentale și companii din întreaga lume

