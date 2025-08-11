Prima pagină » Știri externe » Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie

Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie

11 aug. 2025, 18:02, Știri politice
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie
Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, în timpul unei conferințe de presă la Canberra, pe 11 august 2025

Premierul australian Anthony Albanese a declarat luni că Australia va recunoaște un stat palestinian în septembrie, în timp ce Noua Zeelandă va lua o decizie la o ședință a Cabinetului programată pentru aceeași lună. 

O recunoaștere oficială va fi făcută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare.

„Australia va recunoaște dreptul poporului palestinian la un stat propriu bazat pe angajamentele pe care Australia le-a primit de la Autoritatea Palestiniană”, a declarat Albanese în timpul unei conferințe de presă.

Australia se alătură astfel Marii Britanii, Franței și Canadei, care au anunțat planuri de recunoaștere a unui stat palestinian în septembrie.

Albanese a spus că Australia a cerut și a primit asigurări de la președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, că Hamas nu va juca niciun rol în viitorul stat palestinian.

Ministrul australian de Externe Penny Wong a declarat că a vorbit cu secretarul american de Stat Marco Rubio duminică, pentru a-l anunța în avans despre anunțul iminent al Australiei.

Într-un interviu de săptămâna trecută, Rubio a spus că declarațiile de sprijin pentru un stat palestinian sunt „în mare parte simbolice” și doar „încurajează Hamas și îngreunează obținerea păcii”.

Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian

Luni, ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a declarat că și țara sa ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian și va lua o decizie la o ședință a Cabinetului din septembrie.

„Poziția Noii Zeelande a fost clară de ceva timp: recunoașterea unui stat palestinian este doar o chestiune de timp”, a anunțat Peters, folosind un limbaj asemănător cu cel al oficialilor australieni în săptămânile dinaintea anunțului de luni.

Descriind situația din Gaza ca fiind o „catastrofă umanitară absolută”, prim-ministrul neozeelandez Chrisopher Luxon a declarat într-o conferință de presă că este „pe deplin potrivit să ne facem timp să ne asigurăm că ne cântărim decizia și că o rezolvăm într-un mod sensibil”.

SUA, din ce în ce mai izolate de unii dintre cei mai apropiați aliați

Decizia autorităților australiene lasă Statele Unite din ce în ce mai izolate de unii dintre cei mai apropiați aliați ai lor, notează CNN.

Dacă și Noua Zeelandă recunoaște statul palestinian, va însemna că patru din cei cinci membri ai rețelei de schimb de informații Five Eyes – care cuprinde SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă – vor avea aceeași poziție în problema respectivă.

Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut o conferință de presă cu presa internațională, în care a numit deciziile națiunilor occidentale de a recunoaște statul Palestinian „rușinoase”.

„Este dezamăgitor ca țările europene și Australia să mărșăluiască în acea capcană, să cadă direct în ea și să creadă această minciună”, a spus Netanyahu. „Dar asta nu ne va schimba poziția. Nu ne vom sinucide la nivel național pentru a obține un articol de opinie bun timp de două minute.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”

J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune

Citește și

GUVERN Guvernul caută experți pentru monitorizarea întreprinderilor publice din România
18:36
Guvernul caută experți pentru monitorizarea întreprinderilor publice din România
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
17:18
BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
ACTUALITATE Cea mai veche organizație patronală îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de PENSII
17:13
Cea mai veche organizație patronală îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de PENSII
VIDEO Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
16:17
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
EXTERNE După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
15:41
După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
SURSE Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”
15:35
Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Descoperire astronomică majoră: un nou corp ceresc ar putea rescrie istoria despre sistemul solar
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”
18:30
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”
SPORT Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo
18:20
Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo
BREAKING NEWS Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
18:15
Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
EMISIUNI Ion Cristoiu comentează întâlnirea istorică dintre Trump și Putin de pe 15 august: E un summit cu o agendă bogată, nu e vorba doar despre Ucraina
18:09
Ion Cristoiu comentează întâlnirea istorică dintre Trump și Putin de pe 15 august: E un summit cu o agendă bogată, nu e vorba doar despre Ucraina
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”
18:07
Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”
METEO Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral
18:05
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral