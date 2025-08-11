Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie

Premierul australian Anthony Albanese a declarat luni că Australia va recunoaște un stat palestinian în septembrie, în timp ce Noua Zeelandă va lua o decizie la o ședință a Cabinetului programată pentru aceeași lună.

O recunoaștere oficială va fi făcută la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare.

„Australia va recunoaște dreptul poporului palestinian la un stat propriu bazat pe angajamentele pe care Australia le-a primit de la Autoritatea Palestiniană”, a declarat Albanese în timpul unei conferințe de presă.

Australia se alătură astfel Marii Britanii, Franței și Canadei, care au anunțat planuri de recunoaștere a unui stat palestinian în septembrie.

Albanese a spus că Australia a cerut și a primit asigurări de la președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, că Hamas nu va juca niciun rol în viitorul stat palestinian.

Ministrul australian de Externe Penny Wong a declarat că a vorbit cu secretarul american de Stat Marco Rubio duminică, pentru a-l anunța în avans despre anunțul iminent al Australiei.

Într-un interviu de săptămâna trecută, Rubio a spus că declarațiile de sprijin pentru un stat palestinian sunt „în mare parte simbolice” și doar „încurajează Hamas și îngreunează obținerea păcii”.

Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian

Luni, ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a declarat că și țara sa ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian și va lua o decizie la o ședință a Cabinetului din septembrie.

„Poziția Noii Zeelande a fost clară de ceva timp: recunoașterea unui stat palestinian este doar o chestiune de timp”, a anunțat Peters, folosind un limbaj asemănător cu cel al oficialilor australieni în săptămânile dinaintea anunțului de luni.

Descriind situația din Gaza ca fiind o „catastrofă umanitară absolută”, prim-ministrul neozeelandez Chrisopher Luxon a declarat într-o conferință de presă că este „pe deplin potrivit să ne facem timp să ne asigurăm că ne cântărim decizia și că o rezolvăm într-un mod sensibil”.

SUA, din ce în ce mai izolate de unii dintre cei mai apropiați aliați

Decizia autorităților australiene lasă Statele Unite din ce în ce mai izolate de unii dintre cei mai apropiați aliați ai lor, notează CNN.

Dacă și Noua Zeelandă recunoaște statul palestinian, va însemna că patru din cei cinci membri ai rețelei de schimb de informații Five Eyes – care cuprinde SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă – vor avea aceeași poziție în problema respectivă.

Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut o conferință de presă cu presa internațională, în care a numit deciziile națiunilor occidentale de a recunoaște statul Palestinian „rușinoase”.

„Este dezamăgitor ca țările europene și Australia să mărșăluiască în acea capcană, să cadă direct în ea și să creadă această minciună”, a spus Netanyahu. „Dar asta nu ne va schimba poziția. Nu ne vom sinucide la nivel național pentru a obține un articol de opinie bun timp de două minute.”

Foto: Profimedia

