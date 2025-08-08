J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune

Marea Britanie și Statele Unite ar putea să aibă dezacorduri cu privire la modul de abordare a crizei din Gaza, dar au obiective comune în regiune, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance la începutul unei întrevederi cu ministrul britanic de Externe David Lammy.

Vance, care a criticat anterior Marea Britanie și Partidul Laburist, a aterizat cu soția sa Usha și cei trei copii ai lor la Londra, înainte de a se îndrepta spre Chevening, în sudul Angliei, reședința folosită de ministrul britanic de Externe.

O sursă la curent cu situația a descris călătoria lui Vance ca fiind o vizită de lucru care va include mai multe angajamente oficiale, întâlniri și vizite la situri culturale. Vance este, de asemenea, așteptat să se întâlnească cu trupele americane din Marea Britanie, notează Reuters.

Întrebat despre planul Marii Britanii de a recunoaște un stat palestinian, Vance a spus că SUA și Marea Britanie au un obiectiv comun de a rezolva criza din Orientul Mijlociu, adăugând:

„S-ar putea să avem unele dezacorduri cu privire la modul exact de a atinge acest obiectiv și vom vorbi despre asta astăzi”.

Vance a reiterat, de asemenea, că SUA nu au planuri de a recunoaște un stat palestinian:

“Nu avem planuri de a recunoaște un stat palestinian. Nu știu ce ar însemna cu adevărat să recunoaștem un stat palestinian, având în vedere lipsa unui Guvern funcțional acolo”.

Vance: SUA se concentrează pe a se asigura că Hamas nu poate ataca din nou Israelul și pe gestionarea crizei umanitare din Gaza

Întrebat dacă SUA au fost avertizate în prealabil cu privire la decizia lui Benjamin Netanyahu de a ordona ocuparea orașului Gaza, Vance a spus că se așteaptă ca președintele Trump să vorbească el însuși cu presa despre acest lucru.

Vance și-a repetat punctul de vedere: SUA se concentrează pe a se asigura că Hamas nu poate ataca din nou Israelul și pe gestionarea crizei umanitare din Gaza.

“Ceea ce președintele a spus foarte clar este că cele două obiective ale noastre sunt foarte simple în acest moment, în ceea ce privește situația din Israel și Gaza. În primul rând, vrem ca Hamas să nu mai poată ataca civili israelieni nevinovați și credem că acest lucru trebuie să se facă prin eradicarea Hamas. În al doilea rând, președintele a fost foarte mișcat de aceste imagini teribile ale crizei umanitare din Gaza. Așa că vrem să ne asigurăm că rezolvăm această problemă”. “Cred că putem cu toții lucra la cum să rezolvăm această problemă. Evident, nu este o problemă ușor de rezolvat, altfel ar fi fost deja rezolvată, dar împărtășim, cred, această concentrare și acest obiectiv”.

Un reporter l-a întrebat pe ministrul britanic de Externe David Lammy dacă crede că relația sa cu Vance ar putea ajuta SUA și Marea Britanie să cadă de acord asupra unei poziții privind încetarea focului în Gaza.

Lammy a spus că premierul Keir Starmer discută aceste probleme cu președintele Trump săptămânal. Toată lumea vrea o încetare a focului, a spus el. Și toată lumea vrea ca ostaticii să fie eliberați.

El a continuat:

“Suntem extrem de îngrijorați de suferința umanitară pe care o vedem în Gaza … Sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Gaza în acest moment și de decizia recentă a Cabinetului israelian. Sunt extrem de îngrijorat, așa cum cred că sunt mulți israelieni, de impactul, în special asupra ostaticilor, și vom putea discuta aceste probleme în orele următoare”.

