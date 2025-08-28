Prima pagină » Știri externe » Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific

28 aug. 2025, 11:48, Știri externe
Australia, Canada și Filipinele au desfășurat trei nave de război și aeronave pentru exerciții împotriva amenințărilor aeriene simulate în jurul unui țărm disputat din Marea Chinei de Sud, unde forțele chineze au folosit manevre periculoase pentru a încerca să îndepărteze navele Manilei.

Armata filipineză a declarat că exercițiile navale de est de țărmul Scarborough s-au încheiat în siguranță și nu au menționat nicio întâlnire cu navele pazei de coastă ale marinei chineze.

Oficialii chinezi nu au răspuns imediat solicitării de a comenta activitățile desfășurate de cele trei state în Marea Chinei de Sud, dar au avertizat în repetate rânduri că vor apăra cu orice preț teritoriul.

China și Filipine revendică Scarborough și alte insule din Marea Chinei de Sud. Vietnamul Malaysia și Taiwanul au, de asemenea, revendicări care se suprapun pe această cale navigabilă, care este o rută cheie pentru comerțul internațional.

Statele Unite nu au nicio revendicare, dar au pus la îndoială pretențiile Chinei asupra pasajului maritim, inclusiv asupra Scarborough.

SUA își exprimă sprijinul pentru Filipine

Filipinele este cel mai vechi aliat al SUA în Asia. Washingtonul a avertizat în repetate rânduri că este obligat să apere Filipinele dacă va fi supus unui atac armat, inclusiv în Marea Chinei de Sud, conform agenției de presă Kyodo News.

Săptămâna trecută Filipinele și Australia au anunțat că lucrează la un nou acord de apărare care va fi semnat anul viitor, cu scopul de a intensifica cooperarea militară pentru a contracara amenințările din regiunea indo-pacifică, au transmis miniștrii din cele două state.

Angajamentul dintre cei doi aliați s-a intensificat în contextul în care amenințările regionale, reprezentate de pretențiile manifestate de China, se intensifică.

