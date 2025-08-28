Prima pagină » Știri externe » Putin și Kim Jong-Un revin cu o nouă demonstrație de SFIDARE la adresa OCCIDENTULUI/ Cei doi lideri vor participa la o paradă militară la Beijing

28 aug. 2025, 09:50, Știri externe
Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, vor participa la o parada militară la Beijing, marcând prima apariție publică a celor doi lideri alături de liderul chinez, Xi Jinping, într-o demonstrație de sfidare colectivă, pe fondul presiunilor occidentale.

Niciun lideri occidental nu se va număra printre cei 26 de șefi de stat care vor participa la parada de săptămâna viitoare, cu excepția premierului Slovaciei, Robert Fico.

Cei trei lideri vor proiecta o demonstrație majoră de solidaritate între China, Rusia și Coreea de Nord, care sunt afectate de sancțiunile europene.

Rusia, pe care Beijingul o consideră cel mai important partener strategic, a fost afectată de numeroase pachete de sancțiuni occidentale, impuse după invazia Ucrainei în 2022. Putin, care este căutat de Curtea Penală Internațională, a călătorit ultima dată în China în 2024.

Coreea de Nord, un aliat formal al Chinei, se confruntă cu sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU din 2006 din cauza dezvoltării de arme nucleare și rachete balistice. Kim Jong-Un a vizitat ultima dată China în 2019.

Ce state vor participa la parada din China

Printe participanții la parada militară care marchează capitularea oficială a Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial se află președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, președintele Iranului, Masoud Pezashkian, Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto și președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-Shik, conform declarațiilor ministrului adjunct de Externe din China, Hong Lei. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va participa, de asemenea, la paradă.

ONU va fi reprezentată de subsecretarul general Li Junhua, care a avut anterior diverse funcții la Ministerul chinez de Externe, inclusiv postul de ambasador în Italia, San Marino și Myanmar, potrivit agenției de presă Reuters.

Parada va fi una dintre cele mai mari din China din ultimii ani, prezentând echipamente de ultimă generație, precum avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și arme hipersonice.

