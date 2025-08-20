Australia REACȚIONEAZĂ după acuzațiile lui Benjamin Netanyahu la adresa lui Anthony Albanese. „Puterea nu constă în câți oameni poți arunca în aer”

Guvernul australian a respins miercuri criticile premierului Israelului, Benjamin Netanyahu, aduse premierului Anthony Albanese, după ce Australia a avertizat că ar urma să recunoască statul palestinian.

Mai mult, autoritățile de la Canberra a acuzat unii politicieni israelieni de opinii „bigote” despre palestinieni. Ministrul Afacerilor Interne al Australiei, Tony Burke, al cărui refuz de a acorda o viză de călătorie parlamentarului israelian Simcha Rothman a stârnit critici din partea Israelului, a susținut decizia și l-a criticat pe prim-ministrul israelian în legătură cu războiul din Gaza, unde zeci de mii de civili palestinieni au fost uciși de forțele israeliene, amintește The Guardian.

„Forța nu se măsoară prin câți oameni poți arunca în aer sau câți copii poți lăsa flămânzi”, a declarat Burke miercuri într-un interviu.

Comentariile vin în contextul în care Netanyahu a escaladat impasul cu Australia și l-a criticat dur pe Albanese, marți.

Tensiuni între Australia și Israel

Benjamin Netanyahu a declarat marți că omologul său australian, Anthony Albanese, a abandonat comunitatea evreiască din Australia și a trădat Israelul, o remarcă care ar putea tensiona și mai mult relațiile diplomatice dintre cele două țări.

Comentariul lui Netanyahu vine după ce Canberra a avertizat că ar putea recunoaște un stat palestinian și după decizia Israelului de a anula viza unui parlamentar israelian în Australia.

„Istoria îl va ține minte pe Albanese pentru ceea ce este: un politician slab care a trădat Israelul și i-a abandonat pe evreii din Australia”, a transmis Netanyahu pe contul oficial de X, în limba engleză.

Miercuri, Albanese a declarat că nu va lua comentariile lui Netanyahu personal.

„Am avut o lungă discuție înainte de ședința de Cabinet care a avut loc luni dimineața trecută. La acea vreme, i-am oferit prim-ministrului Netanyahu o indicație clară a punctului meu de vedere și a punctului de vedere al Australiei pentru viitor… I-am oferit oportunitatea de a sublinia ce soluție politică exista. Nu iau aceste lucruri personal. Interacționez cu oamenii pe cale diplomatică, el [Netanyahu] a avut lucruri similare de spus despre alți lideri”, a declarat oficialul australian.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”

Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

Sursa foto: Profimedia