🚨 Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

01:46
Casa Albă: „POSIBILITATEA PĂCII”
Casa Albă încheie ziua unor întâlniri importante, dintre Donald Trump și liderii europeni, cu o postare pe Truth Social.
„POSIBILITATEA PĂCII”, este mesajul care însoțește o fotografie cu Trump și Zelenski, în drum spre Biroul Oval, alături de postarea președintelui american, care anunță rezultatele zilei și o trilaterală.
Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat încă declarația lui Trump.
01:34
Întâlnirile de la Casa Albă s-au încheiat
Întâlnirile cu miză mare dintre președintele Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni s-au încheiat la Casa Albă, după aproape 5 ore.
Unii lideri europeni au fost văzuți îndreptându-se spre ieșire în jurul orei 18:00 (01.00, ora României), după întâlnirea cu Trump în Biroul Oval.
Unul dintre ei este premierul britanic.
Întrebat de CNN ce s-a convenit, Starmer a răspuns: „Destul de multe”.
01:14
ULTIMA ORĂ - Trump anunță întâlnirea TRILATERALĂ: Am început pregătirile / Când ar putea avea loc
Donald Trump anunță că a început pregătirile pentru o întâlnire trilaterală, cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
„La finalul întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, într-o locație care va fi stabilită ulterior, între președintele Putin și președintele Zelenski”, a scris Trump, pe Truth Social.
Administrația americană speră că întâlnirea dintre Putin și Zelenski va avea loc înainte de sfârșitul lunii august, a relatat jurnalistul Axios, Barak Ravid, citând surse.
01:10
Trump și Putin au discutat „aproximativ 40 de minute”
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au avut o discuție destul de lungă marți seară – aproximativ 40 de minute, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de Interfax.
Președintele SUA l-a informat pe președintele rus despre negocierile cu Vladimir Zelenski și liderii mai multor țări europene, a declarat consilierul șefului statului rus.
„Acum o jumătate de oră, la inițiativa președintelui SUA, a avut loc o conversație telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin. Președintele nostru i-a mulțumit călduros colegului său american pentru ospitalitatea și buna organizare a summitului din Alaska și pentru progresele realizate în timpul întâlnirii în direcția unei soluționări pașnice a crizei ucrainene. Președintele SUA, la rândul său, a informat despre negocierile cu Volodimir Zelenski și liderii unui număr de țări europene care tocmai se încheiaseră la Casa Albă”, a declarat Ușakov reporterilor marți seară.
Potrivit acestuia, „conversația a fost sinceră și foarte constructivă”.
00:55
Giorgia Meloni nu se dezice / GRIMASELE premierului italian fac senzație pe X
„Reacția prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni, este NEPREȚUITĂ, în timp ce cancelarul Germaniei, Merz, îi cere lui Trump să spună că trebuie să ajungă la un armistițiu cu Putin în loc de un acord de pace complet”, este comentariul jurnalistului Eric Daugherty.
„Ea continuă să dea ochii peste cap 🤣😭 planul NU era să se facă un armistițiu”, completează jurnalistul american.
Videoclipuri cu Giorgia Meloni au devenit virale după recentul summit NATO, în care premierul Italiei are expresii faciale rapide și exagerate în timp ce vorbește cu reporterii.
Iar în Canada, la G7, Giorgia Meloni a fost surprinsă de camere dând ochii peste cap în mod dramatic în timpul unei conversații șoptite dintre ea și președintele francez Emmanuel Macron.
00:38
FT - Ucraina îi oferă lui Trump un contract de 100 de miliarde de dolari pentru armament, pe bani europeni, în schimbul GARANȚIILOR
Financial Times scrie că Ucraina va promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, ca parte a unui acord de obținere a garanțiilor SUA pentru securitatea sa după o înțelegere de pace cu Rusia.
Documentul văzut de FT prezintă propunerile Kievului către președintele SUA.
În baza propunerilor, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie, de asemenea, un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene care au fost pioniere în această tehnologie de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022.
Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziționeze ca parte a unui acord, dar Kievul a fost clar în ceea ce privește dorința sa de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, împreună cu alte rachete și echipamente.
00:28
ULTIMA ORĂ Negocierile se mută în Biroul Oval / AXIOS: Trump a vorbit cu Putin
Negocierile se reiau în Biroul Oval, în format „doar pentru lideri”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, citat de CNN.
Negocierile dintre președintele SUA Donald Trump și liderii europeni au fost reluate la Biroul Oval în format „doar pentru lideri”, a declarat Serhii Nykyforov, purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski.
Trump a avut deja o conversație telefonică cu Putin, transmite Axios, citând surse.
Anterior, aceștia au discutat în Sala de Est a Casei Albe cu alți oficiali.
00:10
ULTIMA ORĂ - Întâlnirea s-a încheiat / NEGOCIERILE continuă
Întâlnirea de la Casa Albă s-a încheiat, dar negocierile la fața locului continuă, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, într-un mesaj WhatsApp.
Cu toate acestea, Zelenski și europenii rămân deocamdată la Washington pentru a continua discuțiile, posibil într-un alt format, a mai spus acesta, potrivit presei americane.
00:02
Cum a decurs reîntâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă spre deosebire de prima întâlnire din 28 februarie
Spre deosebire de prima întâlnire explozivă de pe 28 februarie 2025, atmosfera din Biroul Oval din cadrul întâlnirii de luni dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump a fost mult mai amicală.
Potrivit CNN, este clar că partea ucraineană a fost mai precaută pentru ca discuțiile să nu degenereze într-o ceartă.
Volodimir Zelenski, ceva mai elegant îmbrăcat decât data trecută, a venit și cu o scrisoare pentru Trump din partea soției sale, în care i-a lăudat mesajul primei-doamne a SUA, Melania Trump, și i-a vorbit despre copiii ucraineni care suferă din cauza invaziei și bombardamentelor Rusiei.
Citește articolul aici.
23:57
ULTIMA ORĂ - Trump întrerupe discuțiile pentru a-l suna pe Putin
Bloomberg și AFP anunță că Donald Trump a întrerupt convorbirile cu liderii europeni, pentru a-l suna pe Vladimir Putin.
Potrivit Bloomberg, discuțiile se vor relua după convorbirea cu Vladimir Putin.
Sky News scrie despre intenția președintelui american de a-l contacta pe omologul său rus înainte de încheierea întâlnirii.
23:28
Trump se laudă cu sala de BAL de la Casa Albă, de 200 milioane $ (VIDEO)
Înainte de întâlnirea cu cei șapte lideri europeni și Volodimir Zelenski, Donald Trump și-a exprimat admirația față de minunata clărire, Casa Albă.
Secretarul General al NATO, cel care l-a numit „Daddy” pe Trump, l-a întrebat despre viitoarea sală de bal.
„Vom construi o sală mare de bal. Minunată. Chiar aici. Va fi chiar pe aici. Va fi chiar fantastic”, i-a răspuns Trump.
Noua sală de bal este dorința lui Donald Trump. La începutul lunii august, Casa Albă a anunțat că are planuri de construire a unei noi săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari.
Aceasta va fi alături de o aripă estică „modernizată” a Casei Albe, care găzduiește în prezent, printre altele biroul Primei Doamne Melania Trump.
Banii vor fi donați direct de Trump și de alți donatori anonimi până în prezent, lucrările urmând să înceapă în septembrie, potrivit secretarului de presă Karoline Leavitt.
23:18
Trump, surprins cu microfonul pornit: „Cred că vrea să facă o înțelegere” (VIDEO)
Înainte de întâlnirea multilaterală, președintele Donald Trump a fost surprins la microfon spunând că președintele rus Vladimir Putin vrea să ajungă la o soluționare a războiului.
„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în Sala de Est, potrivit CNN.
„Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, ați înțeles? Oricât de nebunesc ar suna.”
De asemenea, se aude că Trump vorbește despre organizarea unei întâlniri trilaterale între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.
23:13
CONDIȚIA lui Macron: „Vorbim despre securitatea întregului continent european”
Emmanuel Macron, președintele Franței, a insistat pentru participarea directă a Europei la negocierile Statelor Unite cu Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina, argumentând că este vorba despre securitatea continentului european.
”Ideea unei reuniuni trilaterale este foarte importantă, întrucât este singurul mod de soluționare a conflictului, dar cred că ulterior vom avea nevoie de o reuniune cu participarea a patru părți, pentru că atunci când vorbim despre garanții de securitate vorbim despre securitatea întregului continent european. De aceea, suntem cu toții uniți cu Ucraina în această problemă”, a declarat Emmanuel Macron.
Citește articolul aici.
Sursa: profimedia images
23:09
Trump și Zelenski analizează o hartă a Ucrainei în Biroul Oval
Trump și Zelenski au analizat împreună o hartă a Ucrainei în Biroul Oval, conform unei fotografii distribuite de consilierul lui Trump, Dan Scavino, pe X.
Mai târziu, în timpul întâlnirii cu liderii europeni, Zelenski i-a spus lui Trump:
„I-am arătat președintelui o mulțime de detalii de pe câmpul de luptă, pe hartă. Mulțumesc foarte mult. Apropo, mulțumesc pentru hartă.”
22:55
MAE rus face apel la Marea Britanie să „abandoneze manierele geopolitice riscante”
În timpul discuțiilor Trump – Zelenski din Biroul Oval, Maria Zarahova lansa acuzații la adresa liderilor europeni Starmer și Macron, reamintind două declarații, din 15 respectiv 17 august, referitoare la trimiterea de trupe în Ucraina.
„Rolul britanicilor în alimentarea conflictului din Ucraina este bine cunoscut”, transmite Zaharova, completând că Londra vede Ucraina „exclusiv ca un instrument geopolitic îndreptat împotriva Rusiei”.
„De câțiva ani, Marea Britanie încearcă să demonstreze leadership în problema sprijinirii regimului marionetă ucrainean și mobilizării ajutorului extern pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Încurajându-și protejații de la Kiev, britanicii îi mențin ferm pe un curs euro-atlantic și anti-rusesc, ceea ce este fatal pentru poporul ucrainean. Londra este obsedată de dorința de a ridica constant miza în conflict și împinge partenerii NATO la o pragă periculoasă, dincolo de care un nou conflict global nu este departe”, a transmis purtătoarea de cuvînt a Ministerului rus de Externe.
Aceasta a reiterat poziția rusă, „afirmată în mod repetat, privind respingerea categorică a oricăror scenarii care implică apariția unui contingent militar în Ucraina cu participarea țărilor NATO, situație plină de o escaladare necontrolată a conflictului cu consecințe imprevizibile”.
„Aceste tirade belicoase, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea ostilităților, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată de rezolvarea situației, ci face tot posibilul pentru a prelungi vărsarea de sânge. Prin politica lor, britanicii pur și simplu nu lasă Kievului nicio șansă de a ieși din conflict prin negocieri și, din obișnuință, prelungesc cu aroganță și încredere în sine suferința poporului ucrainean. Este puțin probabil ca autoritățile Marii Britanii, care a părăsit de mult „prima ligă” a politicii mondiale, să fie capabile să realizeze întreaga povară a responsabilității pe care și-o asumă în mod arbitrar, precum și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive pe care au ales-o pentru securitatea internațională și regională”.
„În acest sens, facem apel la Londra să abandoneze manierele geopolitice riscante și nechibzuite și, cel puțin, să nu interfereze cu munca minuțioasă”, și-a încheiat aceasta mesajul.
Sursa: profimedia images
22:50
Keir Starmer: Un „pas istoric” pentru securitatea Ucrainei și a Europei
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că întâlnirea cu președintele american Donald Trump ar putea fi un „pas istoric” pentru securitatea Ucrainei și a Europei.
„Cred că am putea face un pas cu adevărat important înainte astăzi, un pas istoric ar putea rezulta, de fapt, din această întâlnire în ceea ce privește securitatea Ucrainei și a securității în Europa”, a spus Starmer.
Liderul britanic a completat că indicația lui Trump privind garanțiile de securitate „în stilul Articolului 5” corespunde cu munca pe care „Coaliția statelor voluntare” – principalii aliați europeni ai Ucrainei – a depus-o în ultimele luni.
22:38
Fotografia VIRALĂ de pe rețelele de socializare / E fake sau nu?
O fotografie controversată a invadat rețelele sociale, la scurt timp după primirea liderilor europeni, alături de Volodimir Zelenski la Casa Albă. Marii lideri europeni și șeful NATO par aliniați la ușa lui Trump. Întrebarea este dacă imaginea e fake sau nu?
Practic, autorul imaginii de pe rețelele sociale induce ideea că după intrarea lui Zelenski la întâlnirea cu președintele Donald Trump, liderii europeni stau și așteaptă rânduiți la ușă.
Citește airticolul aici.
22:33
Trump spune că liderii trebuie să discute despre „posibile schimburi de teritorii”
Înainte de partea cu ușile închise a întâlnirii, Trump a declarat că liderii vor trebui să discute despre cedarea de teritorii de către Ucraina.
„De asemenea, trebuie să discutăm posibilele schimburi de teritorii, ținând cont de linia de contact actuală”, a spus Trump, referindu-se la teritoriul ocupat de Rusia.
22:29
Rutte: Oferta lui Trump de garanții de securitate este un „progres” în negocierile de pace
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că oferta președintelui american Donald Trump de garanții de securitate pentru Ucraina reprezintă un „preogres” în asigurarea unui potențial acord de pace pentru Ucraina.
„Faptul că ați spus «Sunt dispus să particip la garanțiile de securitate» este un pas important, este într-adevăr un progres și face toată diferența. Așadar, vă mulțumesc și pentru asta”, i-a spus Rutte lui Trump.
22:17
Trump îl alintă pe Alexander Stubb (VIDEO)
„Alex, aș vrea să spui și tu câteva cuvinte. Ești un bărbat tânăr, puternic. Înainte să închei, aș vrea să spui câteva cuvinte”, l-a îndemnat Trump pe președintele finlandez.
„Mulțumesc. Îi voi transmite noțiunea „tânăr” soției mele, voi încerca să o conving”, i-a răspunde Stubb lui Trump.
Liderul finlandez a spus că „în ultimele două săptămâni am înregistrat mai multe progrese decât am făcut-o în ultimii trei ani și jumătate”.
„Faptul că suntem astăzi aici, la această masă, este un lucru simbolic, în senul că sunt Echipa Europa și Echipa Statele Unite, care ajută Ucraina”, a adăugat Stubb.
Președintele finlandez Stubb a explicat:
„Avem o graniță lungă cu Rusia și avem experiență istorică în interacțiunea cu Rusia. Am găsit o soluție în 1944 și cred că putem găsi o soluție în 2025.”
22:11
Zelenski: „Am discutat despre puncte foarte sensibile cu Donald Trump”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a avut o „conversație foarte bună” cu președintele SUA, Donald Trump, înainte de întâlnirea lor multilaterală cu alți lideri europeni.
„Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump”, a spus el. „Am discutat despre puncte foarte sensibile.”
Președintele Zelenski a subliniat că securitatea Ucrainei depinde de Statele Unite.
„Primul (n.r. punct sensibil) este reprezentat de garanțiile de securitate. Și suntem foarte mulțumiți de prezența președintelui Trump, că toți liderii sunt aici, iar securitatea în Ucraina depinde de Statele Unite” și de țările europene, a spus el.
„Vom vorbi mai multe despre garanțiile de securitate”, a adăugat Zelenski.
„Este foarte important ca Statele Unite să dea un semnal atât de puternic și să fie pregătite pentru garanții de securitate.”
22:04
Trump, despre întâlnirea trilaterală: „Cred că va fi când, nu dacă”
Cancelarul Germaniei și-a exprimat speranța că se poate o încetare a focului.
„Să punem presiune pe Rusia, pentru că de eforturile noastre depinde o încetare a focului”, a spus Merz.
„În cele 6 războaie pe care le-am oprit, nu am avut o încetare a focului. Deci, dacă puteam asta, minunat”, a replicat Trump, care țintește către o pace.
Meloni a spus că este o zi importantă, o nouă fază, în cei trei ani în care nu am văzut că Rusia este dispusă la un dialog.
De asemenea, președintele Donald Trump a declarat că se așteaptă la o întâlnire trilaterală între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Cred că va fi când, nu dacă”, a spus Trump.
21:56
Trump discută cu liderii europeni (VIDEO)
Au început discuțiile dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și cei 7 lideri europeni.
Se așteaptă ca liderii europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a li se alătura în adoptarea unei linii dure față de președintele rus Vladimir Putin pentru a evita conflicte viitoare, scrie presa americană.
Trump le-a spus acestora că a fost „o zi foarte reușită până acum”.
„Tocmai am avut onoarea de a fi alături de președintele Zelenski”, a spus Trump. „Și în toate discuțiile pe care le-am avut, am acoperit multe aspecte”, a declarat el, potrivit NBC.
Președintele American a reafirmat că îl va suna pe Putin după următoarea întâlnire, adăugând: „vom încerca să ajungem la o întâlnire trilaterală după aceea”.
El a mai spus că nu crede în posibilitatea unei „agresiuni suplimentare” din partea Federației Ruse împotriva Ucrainei.
21:46
Ce scrie presa internațională despre întâlnirea Trump - Zelenski din Biroul Oval
The New York Times: Trump spune că speră să se întâlnească în curând cu Putin și Zelenski
BBC: Trump spune că SUA se vor asigura că orice acord de pace dintre Ucraina și Rusia „funcționează”, în timpul întâlnirii sale cu Zelenski la Casa Albă
Le Monde: În direct, întâlnirea Trump-Zelenski: Statele Unite „se vor implica” în securitatea Ucrainei, promite Donald Trump
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Trump nu exclude prezența trupelor americane în Ucraina
Politico: Președintele SUA a anunțat garanții de securitate ca un sprijin pentru Ucraina.
The Washington Post: Trump promite „mult ajutor” Ucrainei într-o întâlnire plăcută la Biroul Oval
20:57
Zelenski: Ucraina are nevoie de tot ce ține de garanțiile de securitate
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa are nevoie de „totul”, atunci când a fost întrebat de un reporter ce garanții de securitate are nevoie pentru a încheia un acord.
El a spus că Ucraina are nevoie mai întâi de o armată puternică, care include arme, oameni, antrenament și informații.
20:52
Trump îl va suna pe Putin, după întâlniri / „Am putea avea sau nu o întâlnire trilaterală”
Trump a anunțat că intenționează să-l sune pe președintele rus după discuțiile pe care le va avea cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski.
„Așteaptă apelul meu când vom termina această întâlnire”, a spus Trump.
El a spus că va aduce în discuție și ideea unei întâlniri trilaterale, cu Putin și Zelenski.
„Am putea avea sau nu o întâlnire trilaterală. Dacă nu avem o întâlnire trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă o avem, avem o șansă bună, cred că dacă avem o întâlnire trilaterală, există o șansă bună să o punem capăt”, a spus Trump.
20:48
Zelenski, pregătit pentru un summit TRILATERAL
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a pune capăt războiului Rusiei, subliniind din nou că Kievul dorește o întâlnire trilaterală cu Moscova și Washingtonul.
Întrebat dacă Ucraina este pregătită să „redeseneze hărțile” într-un acord de pace sau să „continue să trimită trupele ucrainene la moarte încă câțiva ani”, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administrației Trump de a opri războiul.
„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia. Și avem nevoie de sprijin (din partea partenerilor noștri) americani și europeni”, a spus el.
Zelenski a spus că este pregătit pentru un summit trilateral între el, Trump și președintele rus Vladimir Putin. Trump și-a exprimat interesul pentru organizarea unui summit trilateral la scurt timp după discuțiile de luni, în timp ce Putin a tergiversat.
20:41
Trump, despre ajutorul SUA pentru Ucraina: „Nu este sfârșitul drumului”
indiferent de cum se vor desfășura întâlnirile de astăzi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, sprijinul american pentru Ucraina va continua, promite Donald Trump.
Donald Trump a fost întrebat de un reporter dacă acesta este „sfârșitul drumului pentru sprijinul american pentru Ucraina”. „Întâlnirea de astăzi este un acord sau nu?”
„Nu pot spune niciodată asta. Nu este niciodată sfârșitul drumului. Se ucid oameni și vrem să oprim acest lucru. Așadar, nu aș spune că este sfârșitul drumului”, a răspuns președintele Trump.
20:36
Zelenski dă asigurări că va organiza alegeri prezidențiale. „Avem nevoie de un ARMISTIȚIU”
Președintele Zelenski a spus că Ucraina va avea alegeri prezidențiale și parlamentare. „Da, desigur”, a răspuns acesta întrebat dacă va organiza un scrutin.
„Da, desigur. Trebuie să le organizăm în condiții de siguranță, dar putem (…) Avem nevoie de un armistițiu”, a declarat Zelenski.
„Avem nevoie de un armistițiu peste tot – pe câmpul de luptă, pe cer și pe mare, pentru a face posibil ca oamenii să organizeze alegeri democratice, deschise și legale”, a explicat președintele Ucrainei
Mandatul de cinci ani al lui Zelenski trebuia să se încheie pe 20 mai 2024.
Trump a adăugat că, în trei ani și jumătate, „dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu vor mai fi alegeri?”
„Oh, asta e bine”, a spus Trump.
20:34
Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate
Întrebat despre acest lucru, președintele Donald Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui potențial acord de pace.
„Vă vom anunța acest lucru, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump.
Trump a mai spus că Europa va prelua conducerea în asigurarea păcii, dar că SUA vor fi implicate.
„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că sunt acolo, Europa. Dar îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus el.
20:31
Râsete în Biroul Oval pe seama VESTIMENTAȚIEI lui Zelenski
Vestimentația lui Zelenskia fpst unul dintre subiectele „atacate” de jurnaliști, în Biroul Oval.
„Arătați fabunos în acest costum”, a fost comentariul lui reporterul Brian Glenn de la Real America’s Voice, același care l-a criticat în februarie, pentru felul în care s-a prezentat în Biroul Oval.
„Și eu i-am spus la fel”, a răspuns Donald Trump, stârnind hohote de râs.
Zelenski i-a răspuns: „Tu ești în același costum”.
„M-am schimbat, tu nu.”
20:27
Trump: Prima Doamnă vrea să se încheie războiul
Întrebat despre scrisoarea pe care Prima Doamnă i-a trimis-o lui Putin, Trump spune că Melania vrea ca războiul să se încheie.
„Prima Doamnă a urmărit, cum și eu am urmărit (n.r. ce se întâmplă în Ucraina), are un fiu minunat pe care îl iubește, își iubește fiul, iubește copii și urăște să vadă că se întâmplă ce se întâmplă, înmormântările pe care le vedem. Vrea să se încheie și o spune deschis și cu multă tristețe, pentru că multă lume este ucisă”, a răspuns președintele american.
20:23
Zelenski îi mulțumește lui Trump și Primei Doamne a Statelor Unite
Așezat lângă Donald Trump în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru „eforturile sale personale” de a opri războiul Rusiei în Ucraina.
Acesta i-a mulțumit și Primei Doamen, pentru gestul de a-i trimite o scrisoare lui Vladimit Putin.
„Vă mulțumesc pentru eforturile de a opri acest război. Și vreau să mulțumesc soției dumneavoastră, pentru că a trimis scrisoarea (n.r. lui Putin)”, a spus președintele Ucrainei, înmânându-i o scrisoare a Olenei Zelenska.
„Soția mea, prima doamnă a Ucrainei, ea a dat scrisoarea. Nu este pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră”, a spus el, stârnind râsete în încăpere.
Din Biroul Oval, Zelenski a mulțumit Statelor Unite, de mai multe ori, lui Donald Trump, dar și Primei Doamne, în contrast cu precedenta sa vizită la Casa Albă, când a fost întrebat de vicepreședintele JD Vance dacă a „spus vreodată mulțumesc”.
20:19
Mesajul lui Trump pentru ucraineni: „Îi iubim”
În timp ce președintele Donald Trump îl întâmpina pe Volodimir Zelenski în Aripa de Vest, un reporter l-a întrebat care este mesajul său pentru ucraineni.
„Îi iubim”, a spus Trump, înainte de a intra în clădire împreună cu oaspetele său, președintele ucrainean, relatează CNN.
20:10
Zelenski, primit de Donald Trump
Zelenski apare la Casa Albă purtând o jachetă elegantă, dar se abține înainte de a purta costum și cravată.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Casa Albă purtând o ținută mai formală decât cea militară obișnuită, dar nu a purtat un costum complet și cravată.
Anterior, un oficial european a declarat pentru CNN că alegerea ținutei lui Zelenski a fost un subiect de conversație între oficialii americani și ucraineni înainte de discuțiile de luni de la Casa Albă. Oficialul a spus că administrația Trump a sugerat ca Zelenski să nu sosească purtând ținuta sa militară obișnuită.
19:55
Zelenski cere „o pace sigură și durabilă” pentru Ucraina și Europa
Înainte de a ajunge la Casa Albă, președintele ucrainean a cerut o pace durabilă pentru țara sa afectată de război și pentru Europa.
„Principalul nostru obiectiv este o pace fiabilă și durabilă pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”, a postat el pe rețelele de socializare, adăugând: „Trebuie să oprim masacrele și le mulțumesc partenerilor care lucrează pentru a realiza acest lucru și, în cele din urmă, pentru a aduce o pace durabilă și demnă”, a transmis acesta pe conturile sale de pe rețelele sociale.
19:26
Liderii europeni sunt la CASA ALBĂ
Liderii europeni au sosit la Casa Albă, unde vor participa la întâlnirea multilaterală cu președintele Donald Trump.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primul lider care a sosit luni pe terenul Casei Albe. El a fost întâmpinat de șefa protocolului, Monica Crowley.
După Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și-au făcut apariția.
Aceștia au fost întâmpinat de șefa protocolului de la Casa Albă, Monica Crowley.
Volodimir Zelenki va ajunge să sosească pe o altă intrare – a Aripii de Vest, acolo unde va fi întâmpinat de Donald Trump.
Liderii nu au programată o întâlnire cu președintele Donald Trump până la ora 21:15. Acum se află în reședința executivă, în timp ce așteaptă sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Sursa: profimedia images
19:20
Liderii europeni încep să sosească la Casa Albă
Liderii europeni încep să sosească la Casa Albă. Kier Starmer, prim-ministrul Marii Britanii este primul lider european care a fost primit la Casa Albă.
Cu câteva minute înainte a sosit Secretarul general al NATO, Rutte, urmat de președinta Comisiei Europene, Von der Leyen.
Pe lângă Zelenski, sunt așteptați și liderii Italiei, Franței, Germaniei și Finlandei.
19:15
Secretarul General NATO, primul la Casa Albă
Primul care a sosit, din cei 7 invitați, este secretarul General al NATO, Mark Rutte, la 19.14 minute.
Acesta a fost urmat de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
Sursa: captură foto RSBN
19:06
Garda de onoare îi va întâmpina pe liderii europeni la Casa Albă
O gardă de onoare este aliniată pe Peluza Sud a Casei Albe înainte de sosirea liderilor europeni în câteva momente, relatează CNN.
Soldați în uniformă, care arborează steagurile fiecărui stat american, stau în poziție de drepți pentru a-i întâmpina pe cei șapte lideri așteptați.
Un covor roșu este desfășurat, unde liderii vor intra în Casa Albă pentru întâlniri.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească pe o altă intrare – a Aripii de Vest – pentru întâlnirea sa bilaterală cu președintele Donald Trump în Biroul Oval.
18:56
Mai puțin de o oră până la primirea lui liderilor europeni
Liderii europeni vor sosi la Casa Albă la ora 19.00 și vor participa la un prânz la Casa Albă.
Zelenski este așteptat să sosească la Casa Albă la ora 20.00, iar Trump va avea o întâlnire bilaterală cu acesta la ora 20:15.
Mai târziu, Trump este așteptat să participe la o întâlnire multilaterală cu liderii europeni, iar discuțiile se vor concentra pe modul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Omologii lui Trump îl vor solicita probabil să ofere mai multe detalii despre întâlnirea sa de vineri cu Putin în Alaska.
Se așteaptă ca unii dintre liderii europeni să facă declarații ulterior, iar cancelarul german Merz a confirmat că intenționează să vorbească cu presa.
18:26
Putin a avut convorbiri telefonice cu mai mulți lideri, pentru a discuta despre summitul din Alaska
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit luni la telefon cu liderii Braziliei, Indiei, Kârgâzstanului, Africii de Sud și Tadjikistanului pentru a împărtăși rezultatele summitului său din Alaska cu președintele american Donald Trump, potrivit Kremlinului.
Potrivit CCN, Unii dintre liderii mondiali care au participat la apeluri au publicat, de asemenea, declarații care descriu conversațiile lor cu Putin.
„Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Putin, pentru apelul telefonic și pentru că a împărtășit informații despre recenta sa întâlnire cu președintele Trump în Alaska”, a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi într-un comunicat.
„India a cerut în mod constant o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina și sprijină toate eforturile în acest sens.”
Kremlinul informează că Putin și Modi au discutat perspectivele unei rezolvări pe termen lung a crizei ucrainene și au convenit să mențină dialogul pe această temă, precum și pe alte probleme internaționale presante.
18:22
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO
Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Federația Rusă.
Sintagma ”pace corectă” semnalează diferențele de abordare între țările europene și Washington. Donald Trump propune, după summitul cu președintele rus, Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.
Sursa: profimedia images
17:52
Un nou mesaj de la Trump: Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina
Președintele american Donald Trump a trimis un nou mesaj înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina, a scris Trump, pe Truth Social.
Donald Trump i-a criticat pe cei care „habar n-au” și pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a rezolva criza ucraineană.
„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu dezastrul Rusia/Ucraina, care este războiul somnorosului Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să facă actualul dezastru R/U mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – întotdeauna o fac!!!”, a scris liderul de la Casa Albă.
17:34
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță
Înainte de a merge la Casa Albă, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina, la hotelul Hay-Adams, în apropierea Casei Albe.
Preşedintele ucrainean i-a mulţumit lui Kellogg pentru întâlnire într-o declaraţie publicată pe social media în care a spus: „Rusia poate fi forţată la pace doar prin forţă, iar preşedintele Trump are această forţă”.
„Am discutat despre situația de pe câmpul de luptă și despre capacitățile noastre diplomatice puternice – ale Ucrainei și ale întregii Europe, împreună cu America. Rusia poate fi forțată la pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță. Trebuie să facem totul corect pentru a realiza pacea”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.
17:01
Ce va purta Zelenski în Biroul Oval
Axios scrie că Administrația americană i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Volodimir Zelenski va purta un costum la întâlnirea cu Donald Trump din Biroul Oval.
Sursele au declarat că Zelenski se va prezenta la Casa Albă purtând aceeași jachetă neagră pe care a purtat-o la summitul NATO din Olanda din iunie.
„Va fi în stil costum, dar nu chiar un costum”, a spus una dintre surse, potrivit Axios.
Volodimir Zelenski / Summitul NATO 2025, Haga Sursa: profimedia images
Un consilier al lui Trump, parțial în glumă, a declarat pentru Axios că „ar fi un semn bun pentru lume” dacă Zelenski ar purta un costum luni, dar a adăugat:
„Nu ne așteptăm să o facă”.
Pe 28 februarie, felul în care s-a prezentat Zelenski în Biroul Oval a provocat vâlvă.
28 februarie, Casa Albă Sursa: profimedia images
Brian Glenn, corespondentul șef la Casa Albă pentru Real America’s Voice, l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în timpul întâlnirii din Biroul Oval.
Remarca sa a venit chiar înainte de un schimb de replici tensionat între liderul ucrainean și administrația Trump la Casa Albă.
Potrivit Axios, înainte de întâlnire, oficiali din anturajul lui Trump i-au cerut lui Zelenski să poarte un costum elegant pentru întâlnire, lucru pe care nu-l mai făcuse în public de la invazia Rusiei.
Zelenski a refuzat să facă acest lucru.
Tot Axios scrie că vicepreședintele Vance a fost mai deranjat decât Trump de aspectul și comportamentul lui Zelenski ultima dată. „Chestia cu cravata a fost o chestie a lui Vance prima dată când s-a întâmplat”.
16:56
Trump, înaintea întâlnirii: O mare onoare pentru America!!!
Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj înainte de întâlnirile importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.
„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul de la Casa Albă.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.
Alături de Zelenski, la Washington se mai află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.
Care este programul discuțiilor de la Washington
Potrivit CNN, programul întâlnirilor este următorul:
- 19:00, ora României: Liderii europeni ajung la Casa Albă
- 20:00, ora României: Trump îl primește pe Volodimir Zelenski
- 20:15, ora României: Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski
- 21:15, ora României: Trump îi primește pe liderii europeni
- 22:00, ora României: Discuții multilaterale între Donald Trump și liderii europeni.
GÂNDUL va prezenta, în regim LIVE TEXT, evoluția discuțiilor de la Washington.
Ucraina nu ar urma să primească garanții privind aderarea la NATO
Donald Trump a declarat că președintele ucrainean poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”, dar că „Ucraina nu va intra în NATO” ca parte a unui acord de pace, amintește BBC.
Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a mai spus că „nu va exista nicio recuperare” a peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Remarcile lui Trump vin după summitul său Vladimir Putin din Alaska. După ce a sosit în SUA, duminică seara, Zelenski și-a reiterat apelul pentru garanții de securitate din partea aliaților.
Un oficial american a declarat duminică seara că Putin a fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Președintele rus s-a opus în mod constant ideii ca Ucraina să se alăture Alianței Nord-Atlantice, mai amintește sursa citată.
GÂNDUL prezintă minut cu minut desfășurarea evenimentelor
Sursa foto: Profimedia