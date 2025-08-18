🚨 Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

17:01

Axios scrie că Administrația americană i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Volodimir Zelenski va purta un costum la întâlnirea cu Donald Trump din Biroul Oval.

Sursele au declarat că Zelenski se va prezenta la Casa Albă purtând aceeași jachetă neagră pe care a purtat-o la summitul NATO din Olanda din iunie.

„Va fi în stil costum, dar nu chiar un costum”, a spus una dintre surse, potrivit Axios.

Un consilier al lui Trump, parțial în glumă, a declarat pentru Axios că „ar fi un semn bun pentru lume” dacă Zelenski ar purta un costum luni, dar a adăugat:

„Nu ne așteptăm să o facă”.

Pe 28 februarie, felul în care s-a prezentat Zelenski în Biroul Oval a provocat vâlvă.

Brian Glenn, corespondentul șef la Casa Albă pentru Real America’s Voice, l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în timpul întâlnirii din Biroul Oval.

Remarca sa a venit chiar înainte de un schimb de replici tensionat între liderul ucrainean și administrația Trump la Casa Albă.

Potrivit Axios, înainte de întâlnire, oficiali din anturajul lui Trump i-au cerut lui Zelenski să poarte un costum elegant pentru întâlnire, lucru pe care nu-l mai făcuse în public de la invazia Rusiei.

Zelenski a refuzat să facă acest lucru.

Tot Axios scrie că vicepreședintele Vance a fost mai deranjat decât Trump de aspectul și comportamentul lui Zelenski ultima dată. „Chestia cu cravata a fost o chestie a lui Vance prima dată când s-a întâmplat”.