Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”

Andrei Văcaru
19 aug. 2025, 16:27, Știri externe
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat marți că omologul său australian, Anthony Albanese, a abandonat comunitatea evreiască din Australia și a trădat Israelul, o remarcă care ar putea tensiona și mai mult relațiile diplomatice dintre cele două țări.

Comentariul lui Netanyahu vine după ce Canberra a avertizat că ar putea recunoaște un stat palestinian și după decizia Israelului de a anula viza unui parlamentar israelian în Australia, amintește Reuters.

„Istoria îl va ține minte pe Albanese pentru ceea ce este: un politician slab care a trădat Israelul și i-a abandonat pe evreii din Australia”, a transmis Netanyahu pe contul oficial de X, în limba engleză.

Mesajul vine în contextul în care, după anunțul Canberrei privind recunoașterea unui stat palestinian, vizita unui parlamentar israelian în Australia a fost anulată.

Legislatorul israelian trebuia să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Australia, care s-a confruntat cu o creștere a atacurilor antisemite de la începutul războiului Israelului cu gruparea militantă palestiniană Hamas în Gaza.

Tensiuni între Israel și Australia

Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a numit luni contra-măsura Israelului privind revocarea vizelor o „reacție nejustificată” și a spus că Guvernul lui Netanyahu sporește izolarea diplomatică a Israelului.

Israelul se confruntă cu o presiune internațională tot mai mare din cauza impactului pe care ofensiva sa militară l-a avut asupra populației civile din Fâșia Gaza.

Albanese a declarat pe 12 august că Netanyahu „neagă” criza umanitară din Gaza. Albanese a făcut această remarcă la o zi după ce a anunțat că Australia ar putea recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, urmând exemplul Franței, Marii Britanii și Canadei. Netanyahu a declarat că aceasta ar servi drept „recompensă” pentru atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Sursa foto: Shutterstock

