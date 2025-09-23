Autoritățile americane au DESTRUCTURAT o rețea capabilă să amenințe Adunarea Generală a ONU de la New York

Serviciul Secret al SUA a anunțat marți că a destructurat o rețea de dispozitive electronice sofisticate din zona New York-ului, care fuseseră folosite pentru a amenința oficiali guvernamentali americani, în contextul în care orașul găzduiește săptămâna aceasta Adunarea Generală a ONU.

Agenția a declarat că dispozitivele erau concentrate la o distanță de 56 km de locul unde are loc reuniunea, acolo unde președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține marți un discurs, notează Reuters.

O rețea de peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicațiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU.

„În plus față de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conținând amenințări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfășura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicațiile. Aceasta include oprirea funcționării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfășura atacuri de tip refuzare a serviciului și de facilitare a comunicărilor anonime și criptate între actori potențial rău intenționați și organizații infracționale”, se arată în comunicatul transmis de Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecția înalților funcționari politici americani.

Dispozitivele descoperite puteau fi folosite pentru a desfășura o gamă largă de atacuri în domeniul telecomunicațiilor, inclusiv dezactivarea turnurilor de telefonie mobilă, facilitarea unor atacuri cibernetice și comunicațiile criptate între grupări infracționale și actori ostili.

Matt McCool, agent special responsabil al biroului Serviciului Secret din New York, a declarat că instituția de securitate și-a început investigația în primăvară și a colaborat cu alte agenții federale și locale pentru a identifica dispozitivele. El a adăugat că analiștii examinează echivalentul a 100.000 de telefoane mobile ca volum de date. Serviciul Secret a mai transmis că nu poate oferi detalii suplimentare despre cine se află în spatele acestor acțiuni ostile.

Sursa foto: Profimedia