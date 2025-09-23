SUA s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”/ „RUSIA trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”

Statele Unite s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, convocată de Estonia, după ce aeronavele rusești au pătruns în spațiul său aerian.

„În timp ce președintele Trump și Statele Unite încearcă să pună capăt acestui război atroce dintre Rusia și Ucraina, ne așteptăm ca Rusia să caute modalități prin care să oprească o escaladare a conflictului”, a declarat ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. „Rusia trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”, a avertizat Waltz.

Cu puțin timp înainte de reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate a ONU, ministrul estonian de Externe, Maegus Tsahkna, a rostit un discurs, cerând Moscovei să pună capăt „provocărilor și amenințărilor” la adresa vecinilor săi.

„Acțiunile iresponsabile ale Rusiei constituie nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare, aducând regiunea mai aproape de un conflict decât a fost vreodată în ultimii ani”, a explicat ministrul estonian, citat de ziarul Le Devoir.

Tensiunile dintre Rusia și UE s-au amplificat în ultimele zece zile

Trei avioane rusești au pătruns, vineri, în spațiul aerian estonian. Moscova a negat acuzațiile.

Acest incident are loc la câteva zile după ce aproximativ 20 de drone rusești au zburat în spațiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte. Un eveniment asemănător a avut loc și în România.

„Aceasta este a treia oară în zece zile când Rusia a încălcat spațiul aerian al Uniunii Europene și al NATO. Această ultimă incursiune nu lasă loc de îndoială: Rusia alege escaladarea tensiunilor și provocarea”, a transmis Jay Dharmadhikari, ambasador adjunct al Franței la ONU.

