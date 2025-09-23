NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian

NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Estoniei, săptămâna trecută, și a avertizat că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, în contextul în care se confruntă cu „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei.

Declarația Alianței vine după ce Estonia a informat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate de avioane de vânătoare italiene, un incident despre care oficialii occidentali spun că a fost probabil conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO, amintește Reuters.

NATO a afirmat că incidentul este parte a unui tipar de acțiuni recente care „calculează greșit riscurile și pun în pericol vieți”.

„Rusia ar trebui să nu aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, arată o declarație a Consiliului Nord-Atlantic, convocat la solicitarea Estoniei în baza articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

Rusia a acuzat Estonia că alimentează tensiunile

Între timp, Rusia a acuzat luni Estonia, stat membru NATO, că a susținut în mod fals că avioane militare rusești i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, spunând că autoritățile de la Tallinn nu au dovezi care să susțină afirmația.

De asemenea, Moscova spune că Estonia nu vrea altceva decât să amplifice tensiunile dintre Est și Vest. Răspunsul Moscovei, transmis prin intermediul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine după ce Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă, episod despre care oficialii occidentali au spus că a fost conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea statelor NATO

Sursa foto: Shutterstock