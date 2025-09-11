Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA

Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, după ce Parlamentul german a votat în favoarea ridicării imunității.

Percheziționat vin după ce Maximilian Krah, în vârstă de 47 de ani, membru al partidului Alternativa pentru Germania, a fost acuzat că a avut legături cu China și a fost implicat în scandaluri de corupție și spionaj.

Ridicarea imunității a fost un pas necesar pentru ca autoritățile să înceapă o urmărire penală.

Krah neagă acuzațiile, despre care spune că sunt motivate politic, conform Associated Press.

Anul trecut, partidul Alternativa pentru Germania, i-a eliminat pe Krah de pe listele pentru alegerile europarlamentare, la câteva săptămâni după ce acesta a declarat pentru un ziar italian că nu toți membrii unităților SS ale Germaniei naziste au fost criminali de război.

Cu toate acestea, el a obținut un loc în Parlamentul german la începutul acestui an, în urma succesului AfD în alegerile naționale din Germania.

Joi, Poliția a percheziționat biroul de parlamentar din Berlin, precum și casa și birourile sale din Dresda și din Bruxelles. Perchezițiile au fost ordonate de Tribunalul Regional Superior din Dresda.

Nu au apărut informații despre rezultatul perchezițiilor.

Potrivit agenției germane dpa, Parchetul din Dresda a deschis o anchetă preliminară în luna mai privind luare de mită și spălare de bani, în legătură cu presupuse sume de bani primite de Krah din China, presupus legate de fosta sa poziție la Parlamentul European.

Procurorii vor acum să investigheze dacă „există suficiente motive pentru a aduce acuzații sau dacă procedurile ar trebui întrerupte”.

Krah a declarat „că acuzațiile sunt absurde, fabricate și pur motivate politic. Percheziționarea biroului meu este o încercare de intimidare, împotriva căreia mă voi apăra.”

Krah a fost în atenția presei de când autoritățile de la Bruxelles i-au percheziționat birourile de la Parlamentul European în legătură cu unul dintre asistenții săi, care a fost arestat anul trecut sub suspiciunea de spionaj pentru China. Fostul consilier, Jian Guo, a fost ulterior acuzat de spionaj în folosul Chinei.

