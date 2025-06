Autoritățile finlandeze acuză din nou avioanele RUSEȘTI de încălcarea spațiului aerian

O aeronavă militară rusă a fost suspectată că a încălcat spațiul aerian finlandez, marți, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Incidentul a avut loc după-amiaza, în largul coastei orașului Porvoo, în sudul Finlandei, la aproximativ 50 de kilometri de Helsinki, a precizat Ministerul.

„O anchetă privind presupusa încălcare a spațiului aerian a fost lansată imediat” și încredințată gărzii de coastă, a informat ministrul Apărării, Antti Hakkanen, citat de cotidianul Sud Ouest.

Astfel de incidente sunt uzuale de când Finlanda a aderat la NATO în 2023, în urma izbucnirii războiului din Ucraina.

Un incident asemănător a avut loc pe 23 mai, când Finlanda a acuzat două aeronave militare rusești de încălcarea spațiului său aerian, invocându-l pe ambasadorul rus la Helsinki. La mijlocul lunii mai, Ministerul finlandez al Apărării a declarat că țara sa „monitorizează și evaluează îndeaproape activitățile și intențiile Rusiei”.

Comentariile au venit după ce imaginile din satelit, publicate de The New York Times, păreau să arate o extindere a infrastructurii rusești în apropierea frontierei. Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia. Moscova a avertizat Finlanda, în repetate rânduri, cu privire la repercusiunile aderării la NATO.

Finlanda își consolidează sistemele de apărare

De la aderarea la NATO, Finlanda și-a crescut investițiile militare. În aprilie, oficialii au anunțat o creștere a cheltuielilor pentru apărare de cel puțin 3% din PIB până în 2029.

De asemenea, Finlanda a anunțat la începutul lunii aprilie că intenționează să părăsească Tratatul de la Ottawa, care interzice minele antipersonal, justificând decizia prin necesitatea consolidării capacităților de apărare în fața amenințării ruse. Finlanda a semnat Convenția de la Ottawa în 2012, dar și-a schimbat poziția în contextul situației actuale de securitate.

Foto: Profimedia

